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Relatório

Mercado prevê dólar mais alto este ano e no próximo

Focus espera câmbio em R$ 3,33 este ano e R$ 3,40 em 2019; relatório também elevou a projeção para inflação em 2018 após 11 semanas de queda

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 12:47
Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
O relatório de mercado Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostrou alteração no cenário para a moeda norte-americana em 2018. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano passou de R$ 3,30 para R$ 3,33, ante os R$ 3,30 verificados há um mês. Já o câmbio médio no ano passou de R$ 3,31 para R$ 3,33, ante R$ 3,28 de um mês atrás.
Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,39 para R$ 3,40, ante R$ 3,39 de quatro pesquisas atrás. Já a expectativa para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,35 para R$ 3,36, ante R$ 3,35 de um mês atrás.
Os economistas do mercado financeiro também elevaram levemente a previsão para a inflação de 2018 após 11 semanas de quedas na pesquisa. O Relatório mostra que a mediana para o IPCA este ano subiu de 3,48% para 3,49%. Há um mês, estava em 3,57%. Já a projeção para o índice em 2019 caiu de 4,07% para 4,00%. Quatro semanas atrás, estava em 4,10%.
A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está próxima do piso da meta deste ano, cujo centro está em 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%).
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus permaneceu em 3,56% ao ano. Para 2019, a estimativa do Top 5 passou de 4,05% para 4,00%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,41% e 3,70%, respectivamente.
Há duas semanas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) havia informado que o IPCA de março foi de 0,09%. No acumulado do primeiro trimestre, o índice atingiu 0,70%. Na semana passada, o IPCA-15 indicou alta de 0,21% em abril e elevação de 1,08% no acumulado do ano. Além de índices de preços sob controle, a economia segue em processo de recuperação gradual, o que limita os efeitos sobre a inflação. Na semana passada, o Banco Central divulgou seu Índice de Atividade (IBC-Br), que subiu apenas 0,09% em fevereiro.
Tanto na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) quanto no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgados em março, o BC projetou o IPCA em 3,8% ao fim de 2018 e em 4,1% ao final de 2019, considerando o cenário de mercado.
A inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de 4,02% para 4,06% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,94%.

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