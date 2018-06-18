Mercado piora expectativas para inflação, PIB e dólar

O mercado piorou as expectativas para a inflação, Produto Interno Bruto (PIB) e dólar em 2018 e 2019, segundo o Boletim Focus, que reúne as projeções das principais instituições financeiras do país.
A taxa esperada para a inflação agora é de 3,88% em 2018, ante 3,82% na semana passada. Para 2019, subiu de 4,07% para 4,10%. Já o cenário para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,94% para 1,76% em 2018 e de 2,80% para 2,70% em 2019.
Também houve mudanças no dólar. A projeção do mercado agora é de que o câmbio feche o ano em R$ 3,63, bem acima dos R$ 3,50 da semana anterior. Já para o fim de 2019 a expectativa subiu de R$ 3,50 para R$ 3,60.