Mercado piora expectativas para inflação, PIB e dólar

Banco Central do Brasil Crédito: Francisco Aragão / Flickr

O mercado piorou as expectativas para a inflação, Produto Interno Bruto (PIB) e dólar em 2018 e 2019, segundo o Boletim Focus, que reúne as projeções das principais instituições financeiras do país.

A taxa esperada para a inflação agora é de 3,88% em 2018, ante 3,82% na semana passada. Para 2019, subiu de 4,07% para 4,10%. Já o cenário para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,94% para 1,76% em 2018 e de 2,80% para 2,70% em 2019.