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Projeções

Mercado piora expectativas para inflação, PIB e dólar

Projeção para câmbio agora é de R$ 3,63 no fim do ano

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 12:49
Banco Central do Brasil Crédito: Francisco Aragão / Flickr
O mercado piorou as expectativas para a inflação, Produto Interno Bruto (PIB) e dólar em 2018 e 2019, segundo o Boletim Focus, que reúne as projeções das principais instituições financeiras do país.
A taxa esperada para a inflação agora é de 3,88% em 2018, ante 3,82% na semana passada. Para 2019, subiu de 4,07% para 4,10%. Já o cenário para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu de 1,94% para 1,76% em 2018 e de 2,80% para 2,70% em 2019.
Também houve mudanças no dólar. A projeção do mercado agora é de que o câmbio feche o ano em R$ 3,63, bem acima dos R$ 3,50 da semana anterior. Já para o fim de 2019 a expectativa subiu de R$ 3,50 para R$ 3,60.

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