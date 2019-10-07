Pesquisa do Banco Central

Mercado financeiro estima queda de inflação e Selic até o fim de 2019

Instituições financeiras reduziram, pela nona vez seguida, a estimativa para a inflação este ano

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 15:42 - Atualizado há 6 anos

Para 2020, a estimativa caiu de 3,79% para 3,78%, na segunda redução seguida Crédito: Pixabay

FOLHAPRESS - Instituições financeiras reduziram, pela nona vez seguida, a estimativa para a inflação este ano. Segundo pesquisa do Banco Central (BC) feita junto ao mercado financeiro, divulgada nesta segundas-feira (7), a previsão para a inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 3,43% para 3,42% em 2019.

Para 2020, a estimativa caiu de 3,79% para 3,78%, na segunda redução seguida. A previsão para os anos seguintes não teve alterações: 3,75% em 2021, e 3,5%, em 2022. As informações são da Agência Brasil.

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4,25% em 2019, 4% em 2020, 3,75% em 2021 e 3,50% em 2022, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Leia mais Crescimento do PIB capixaba dá novo ânimo ao cenário econômico

TAXA BÁSICA DE JUROS

Para o mercado financeiro, a Selic (taxa básica de juros) deve terminar 2019 em 4,75% ao ano. Atualmente, a Selic está em 5,5% ao ano.

O mercado financeiro não alterou a estimativa para o fim de 2020: 5% ao ano. Para 2021, a expectativa é que a Selic termine o período em 6,50% ao ano. Para o fim de 2022, a previsão permanece em 7% ao ano.

A previsão para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) - soma de todos os bens e serviços produzidos no país - é mantida em 0,87% em 2019, há cinco semanas consecutivas.

As estimativas para os anos seguintes também não foram alteradas: 2% em 2020; e 2,50% em 2021 e 2022.

A previsão para a cotação do dólar segue em R$ 4. Para 2020, subiu de R$ 3,91 para R$ 3,95.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta