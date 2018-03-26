Mercado eleva projeção de PIB de 2018 parta 2,89%

O mercado financeiro elevou ligeiramente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. A expectativa de alta para o PIB este ano subiu de 2,83% para 2,89%, segundo o relatório Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (26). Com essa alta, a expectativa de crescimento da economia retornou ao patamar visto há quatro semanas. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB de 3% pela oitava semana consecutiva.

No relatório, a projeção para a produção industrial de 2018 caiu levemente, de 3,98% para alta de 3,97%. Há um mês, estava em 3,76%. No caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,50% ante 3,35% de quatro semanas antes.

A pesquisa mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 seguiu em 55%. Há um mês, estava em 55,10%. Para 2019, a expectativa recuou levemente, de 57,60% para 57,20% ante 57,70% de um mês atrás.O Relatório de Mercado Focus indicou a expectativa de ligeira desaceleração dos preços administrados em 2018. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador este ano foi de 4,93% para 4,90%. Para 2019, ao contrário, a mediana subiu de 4,45% para 4,50%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 4,80% para os preços administrados neste ano e elevação de 4,50% no próximo ano.

