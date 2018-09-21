Mercado de trabalho capixaba é o terceiro que mais fechou vagas

Na contramão do país, que gerou novas oportunidades de emprego formal em agosto (110,4 mil vagas), o Espírito Santo teve saldo negativo no período. No mês passado, foram encerrados 388 postos com carteira assinada. Mesmo assim, agosto de 2018 teve o melhor saldo de empregos desde 2014, quando foram fechadas 4 mil postos.

De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta sexta-feira (21), com esse resultado negativo o Espírito Santo é o terceiro Estado que mais fechou postos em agosto, ficando atrás apenas de Rio Grande do Sul (1,4 mil) e Sergipe (-593).

Os principais setores que contribuíram para que o índice ficasse tão desfavorável foram a agropecuária (-1,6 mil) e o comércio (-272). Em contrapartida, construção civil (951) e serviços (659) foram os que mais abriram oportunidades.

Embora o saldo de agosto seja negativo, o Espírito Santo continua com resultado positivo no acumulado do ano (12.738 vagas), gerando 1,81% oportunidades a mais do que no mesmo período de 2017. Ao todo, mais de 227,4 mil pessoas ingressaram no mercado e 214,7 mil foram desligadas nos oito primeiros meses deste ano.

NO PAÍS

Em todo o país, em agosto, foram realizadas 1,353 milhão de contratações e 1,242 milhão de demissões. Os setores que mais contribuíram para o saldo positivo foram serviços (66,2 mil), comércio (17,8 mil) e construção civil (11,8 mil). Já no acumulado do ano, de acordo com o Caged, foram criadas 568,5 mil postos com carteira de trabalho assinada.