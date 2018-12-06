Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões nesta quinta-feira (06)

Mega-sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (06) o prêmio de R$ 12 milhões, no segundo concurso da Mega Semana de Verão, que tem mais um sorteio no próximo sábado. Normalmente, são dois sorteios na semana: na quarta-feira e no sábado.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 44 mil mensais.

O concurso 2.104 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Santo Anastácio, no interior de São Paulo.