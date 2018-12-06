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Sorte

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões nesta quinta-feira (06)

Concurso da Mega Semana de Verão terá ainda um sorteio no sábado (08)

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 17:30
Mega-sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (06) o prêmio de R$ 12 milhões, no segundo concurso da Mega Semana de Verão, que tem mais um sorteio no próximo sábado. Normalmente, são dois sorteios na semana: na quarta-feira e no sábado.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 44 mil mensais.
O concurso 2.104 terá as seis dezenas sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Santo Anastácio, no interior de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples custa R$ 3,50.
> Viúva da Mega-Sena é derrotada ao tentar anular sentença de testamento

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