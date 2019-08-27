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R$ 42 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 42 milhões

Caso o prêmio seja aplicado na poupança, o valor poderia render aproximadamente R$ 156 mil por mês

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 15:47
Mega sena sorteia o premio de R$ 42 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (28) o prêmio acumulado de R$ 42 milhões. As seis dezenas do concurso 2.183 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.
De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio poderia render aproximadamente R$ 156 mil por mês.
> Jovem falsifica bilhete da Mega Sena e tenta retirar prêmio em MT
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

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