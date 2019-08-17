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Loteria

Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 24 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país e também no Portal Loterias Online

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 13:56
A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (17) as seis dezenas da Mega-Sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Concurso nº 2.180 da Mega-Sena sorteia neste sábado (17) prêmio principal estimado em R$ 24 milhões para quem acertar as seis dezenas. Os números serão sorteados às 20h.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país e também no Portal Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem ainda fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.
> Jovem falsifica bilhete da Mega Sena e tenta retirar prêmio em MT
O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.
A Mega-Sena paga prêmios aos acertadores de quatro, cinco ou seis números sorteados, dentre as 60 dezenas disponíveis no volante de apostas.

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