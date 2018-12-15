Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões neste sábado (15)

A Mega-Sena poderá pagar R$ 42 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.107, que será realizado neste sábado (15), às 20h, no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Criciúma, em Santa Catarina.
Segundo a Caixa Econômica Federal, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio principal renderia quase R$ 156 mil por mês.
A aposta mínima na Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.