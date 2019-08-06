Home
Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 32 milhões nesta terça-feira

O valor está acumulado porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.175, cujo sorteio foi realizado no último sábado (3)

Agência Brasil

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 22:26

 - Atualizado há 6 anos

Sorteio da mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (6), a partir das 20h (horário de Brasília), prêmio principal estimado em R$ 32 milhões. O valor está acumulado porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.175, cujo sorteio foi realizado no último sábado (3). Os números sorteados foram: 07- 25 - 32 - 43 - 53 - 55.

> Aposta de Vitória ganha mais de R$ 200 mil na Lotofácil

Se apenas uma pessoa ganhar o prêmio da Mega-Sena e aplicar o valor na poupança da Caixa, vai receber aproximadamente R$ 118 mil em rendimentos mensais.

Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais. Os próximos serão na quinta-feira (8) e no sábado (10).

> Aposta de Guarapari leva mais de R$ 225 mil na Lotofácil

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país e também no Portal Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem ainda fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

