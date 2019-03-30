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Apostas

Mega-Sena pode pagar neste sábado R$ 10 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h

Publicado em 

30 mar 2019 às 12:29

Publicado em 30 de Março de 2019 às 12:29

Jogo da Mega sena Crédito: Agência Brasil
O Concurso nº 2.138 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 10 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado hoje (30) às 20h.
As apostas podem ser feitas até as 19h. O jogo mais barato, em qual o apostador marca seis dezenas, custa R$ 3,50.
Os interessados podem fazer o jogo da Mega-Sena em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.
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Para jogar pela internet, o apostador precisa ter mais de 18 anos.
Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

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