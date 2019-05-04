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Sorteio

Mega-Sena pode pagar hoje R$ 140 milhões

As apostas poderão ser feitas até as 19h

Publicado em 

04 mai 2019 às 11:24

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 11:24

Sorteio da mega sena será às 20 horas (horário de Brasília). Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 2148 da Mega-Sena deverá pagar neste sábado R$ 140 milhões a quem acertar os seis números.
> Produção de petróleo cresce 2,8% de fevereiro para março
Dado o valor acumulado, as lotéricas de todo o país devem apresentar filas ao longo do dia.
O sorteio será às 20 horas (horário de Brasília).

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