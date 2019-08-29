Home
Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 47 milhões no sábado

As dezenas sorteadas foram: 13 - 26 - 30 - 34 - 43 - 51

Agência Brasil

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 01:29

 - Atualizado há 6 anos

Aposta mínima é de seis dezenas e custa R$ 3,50 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.183 da Mega-Sena, que ocorreu nesta quarta-feira (28), em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, no sábado (31), é estimado em R$ 47 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 13 - 26 - 30 - 34 - 43 - 51.

> Jovem falsifica bilhete da Mega Sena e tenta retirar prêmio em MT

A Quina saiu para 74 apostas e cada um vai levar R$ 42,64 mil. A quadra teve 6.087 ganhadores e cada um receberá R$ 740,57.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

