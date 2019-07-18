Acumulou!

Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 22 milhões no sábado

Os números sorteados foram: 10, 21, 24, 36, 38 e 51

Publicado em 18 de julho de 2019 às 01:26 - Atualizado há 6 anos

Mega Sena pode pagar 22 milhões no próximo sorteio Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O concurso 2.170 da Mega-Sena não teve acertadores nos seis números sorteados nesta quarta-feira (17): 10, 21, 24, 36, 38 e 51.

O prêmio ficou acumulado para o sorteio do concurso 2.171, que ocorre no sábado (20). A estimativa é que o prêmio seja chega a R$ 22 milhões.

A Quina (5 números acertados) teve 79 apostas ganhadoras, com R$ 29,97 mil para cada uma delas.

A Quadra, (4 acertos), registrou 3.749 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 695,90.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

