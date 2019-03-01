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Sorte

Mega-Sena acumula de novo e prêmio chega a R$ 73 milhões

O próximo sorteio acontecerá no sábado (2 de março)

Publicado em 

01 mar 2019 às 00:25

Publicado em 01 de Março de 2019 às 00:25

Jogo da Mega sena Crédito: Agência Brasil
O prêmio principal do Concurso 2.129 da Mega-Sena não teve apostas ganhadoras. As seis dezenas sorteadas no Caminhão da Sorte estacionado em Videira (SC) foram: 06 - 12 - 31 - 32 - 46 - 60.
Com isso, o prêmio está acumulado em R$ 73 milhões. O próximo sorteio será realizado no sábado (2 de março).
A quina teve 50 apostas ganhadoras; cada uma vai receber R$ 62.827,80.
Já a quadra saiu para 5113 apostas, que vão receber R$ 877,70 cada.
MEGA SEMANA DE CARNAVAL
O sorteio de hoje faz parte da Mega Semana de Carnaval. O primeiro sorteio ocorreu na última terça-feira (26). No sábado, haverá mais um. Tradicionalmente, os concursos são feitos às quartas e aos sábados.
Os apostadores podem poder fazer seus jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa, ou pela internet, no site Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone. Para jogar pela internet, é preciso ter mais de 18 anos de idade. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

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