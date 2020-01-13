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1,2 milhão na espera

Medidas para redução de filas do INSS devem ser anunciadas na quarta

Governo prepara ações para tentar acabar com o acúmulo de 1,2 milhão de pedidos por benefícios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:07

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:07

Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, prometeu o anúncio de medidas, ainda nesta semana, para reduzir as filas de atendimento no INSS. Segundo ele, propostas já foram discutidas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e devem ser anunciadas na quarta-feira (15).
"Estamos conversando com o ministro e validando as propostas e possibilidades internamente. Estamos trabalhando desde a semana passada, porque envolve orçamento, estrutura organizacional. Precisamos ter essa responsabilidade de buscar respaldo técnico e jurídico. Na quarta-feira a gente conversa", disse Marinho, após reunião com o Guedes e os demais secretários especiais da pasta.
O secretário não quis adiantar quais medidas estão em estudo. O governo prepara ações para tentar pôr fim à extensa fila de espera de 1,2 milhão de pedidos por benefícios do INSS e conseguir colocar em funcionamento o novo sistema do órgão, já com a incorporação das mudanças aprovadas na reforma da Previdência.

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As alternativas em estudo envolvem remanejamento de servidores. Também se avalia a contratação de terceirizados para atuar no atendimento ao público nas agências do INSS.
Em entrevista ao Broadcast, o presidente do INSS, Renato Vieira, disse que o órgão espera acabar com o atraso na análise dos pedidos em até seis meses.

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