Veja as regras para a aposentadoria que mudam em janeiro

Passagem de 2019 para 2020 alterou exigências para aposentadoria Crédito: Divulgação/Governo federal

O ano de 2020 começa com novas exigências para trabalhadores que estão fazendo a transição para a aposentadoria. Os empregados da iniciativa privada que vão dar entrada no processo de aposentadoria precisam ter atenção às novas idades mínimas e tempo de contribuição exigidos para conseguir o benefício junto ao INSS . As regras já estavam definidas na reforma da Previdência , aprovada em novembro de 2019.

Três das cinco regras para concessão do benefício foram alteradas com a mudança de 2019 para 2020. Uma delas é a chamada transição por pontos - na qual é somada a idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Desde 1º de janeiro, a pontuação para se aposentar sem idade mínima aumentou um ponto. Dessa forma, para se aposentar, é preciso que a soma da idade ao tempo de contribuição alcance 87 pontos para mulheres e 97 pontos para homens.

Outra regra de transição que também sofreu alteração é a que prevê uma idade mínima dos trabalhadores. Ela avançou em seis meses com a virada de 2019 para 2020. A exigência sobe para 56,5 anos de idade para as mulheres e 61,5 anos de idade para os homens. Nesses dois casos continuam valendo a exigência de tempo mínimo de contribuição junto ao INSS, de 30 anos para mulheres e 35 anos, para homens.

A terceira regra que foi atualizada foi a de idade mínima para mulheres. Agora, elas precisam ter, no mínimo, 60 anos e meio para se aposentar, desde que tenha também 15 anos de contribuição para o INSS.

VEJA AS REGRAS QUE MUDARAM A PARTIR DE 1º DE JANEIRO