Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mastercard reconhece que mulheres ganham menos que homens
Desigualdade

Mastercard reconhece que mulheres ganham menos que homens

A empresa de cartões de crédito Mastercard reconheceu em um relatório que as mulheres recebem US$ 0,99 para cada dólar recebido pelos homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 17:57

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 17:57

Salário: a LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte Crédito: Thinkstock/Thinkstock
Mesmas funções, mesmo desempenho, mas salários diferentes. A empresa de cartões de crédito Mastercard reconheceu em um relatório que suas funcionárias mulheres ganham menos que os homens mesmo com desempenho igual em funções de mesmo nível. As mulheres recebem US$ 0,99 para cada dólar recebido pelos homens. A companhia divulgou que pretende tomar medidas para acabar com essa desigualdade.
A Mastercard avalia suas práticas de pagamento anualmente e, "se disparidades são encontradas, e não explicadas de uma maneira aceitável, uma ação apropriada é tomada" aponta o relatório. A diferença de 0,9% de diferença salarial é bem menos que a média de 17% nos Estados Unidos, que é baseada nos ganhos médios por hora e não leva em consideração os títulos das vagas, o tempo na empresa e outros fatores que podem afetar o rendimento. A discriminação salarial por gênero é contra a lei federal americana.
Uma série de empresas do setor financeiro, como o Citigroup e o Wells Fargo, revelaram recentemente a diferença nos salários de funcionários homens e mulheres. Todos afirmaram que a perda é de cerca de 1%, após se levar em consideração questões como o tipo de vaga e a localização geográfica. A maioria se negou a explicar o cálculo que é levado em consideração no ajuste.
"Igualdade de gênero é o fundamento principal de nosso compromisso em construir uma cultura inclusiva e de elevada performance na companhia. Nós continuamos dedicados a manter as práticas voltadas para assegurar que o pagamento anual é igual para desempenhos iguais no mesmo nível", apontou o relatório da empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados