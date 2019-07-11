Home
Marcas mais lembradas pelos capixabas são premiadas no Recall

Prêmio chega à sua 27ª edição com noite de troféu e muito samba para os vencedores

Lara Rosado

Editora-adjunta do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 11 de julho de 2019 às 00:42

Empresas que se destacaram na pesquisa deste ano vão receber troféus exclusivos Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

O 27º Recall de Marcas Rede Gazeta vai homenagear as empresas mais lembradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (12), no Centro de Convenções de Vitória, na Capital, a partir de 20h30. Ao todo, 2.200 pessoas participaram da pesquisa que é conduzida pelo Instituto Futura desde a primeira edição.

Segundo a pesquisa, mais de 4,5 mil marcas foram citadas em 78 segmentos, sendo que as pessoas ouvidas tinham idade igual ou superior a 16 anos. “O Recall de Marcas aponta o caminho das marcas ao longo dos anos. Para as empresas que aparecem na pesquisa desde o início, é possível observar sua evolução no mercado. Aquelas que chegaram há menos tempo, também conseguem acompanhar como tem sido o desempenho do negócio”, explicou o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico.

Já em relação aos consumidores, Orrico pontuou que a pesquisa pode servir como parâmetro para adquirir produtos ou serviços. “A pessoa pode ter um determinado serviço, mas como o Recall identifica como outras marcas se sobressaíram, os consumidores conseguem avaliar o histórico das empresas e, assim, definir suas escolhas”.

Para o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas, o Recall de Marcas é uma referência no Espírito Santo. “O nosso objetivo é destacar as marcas que merecidamente foram as mais lembradas pelos capixabas. Agora, em sua 27ª edição, temos desenvolvido um trabalho integrado que envolve todos os veículos da Rede, principalmente o ambiente digital. Queremos que essas empresas permaneçam na memória das pessoas e acredito que juntos podemos contribuir com a economia e com a história do Estado.”

Com apresentação dos jornalistas Philipe Lemos e Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, a festa do Recall vai ser de muito samba com Alcione e Diogo Nogueira. O evento é exclusivo para convidados.

