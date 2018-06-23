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Prêmio Recall de Marcas

Marcas fortes mantêm a liderança com ações envolvendo os clientes

Empresas mais lembradas do ano serão premiadas na 26ª edição do Recall de A GAZETA

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 01:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 01:36
Os Paralamas do Sucesso em show principal da festa da premiação de 2017 Crédito: Guilherme Ferrari
Na próxima semana, o jornal A GAZETA entrega o prêmio Recall de Marcas para as empresas mais lembradas pelos consumidores do Estado neste ano. O evento, que chega a sua 26ª edição, traz informações importantes que servem de base para o planejamento das estratégias que visam valorizar as marcas, assim como mostram que envolvimento e engajamento com os clientes são algumas soluções para se manter na liderança.
Outro ponto que merece destaque está no acompanhamento da evolução das tecnologias pelas empresas, uma vez que as novas gerações e potenciais consumidores estão cada dia mais antenados às mídias digitais. Dessa forma, é necessário sempre ter novidades e produzir estratégias diferentes para atingir um público mais exigente e diversificado.
Atualmente, o mais importante para as marcas não é alcançar o primeiro lugar e, sim, se manter no topo, já que a cada ano percebemos na pesquisa o surgimento de novas marcas, tendo um aumento da concorrência, além das mudanças de mercado e de público, explica o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, responsável pela pesquisa.
O momento atual do mercado indica que as empresas devem atuar mais com o alinhamento entre conteúdos e ações de engajamento com os clientes. Para isso, é fundamental ter foco nas pessoas e, também, nas ações de marketing. Quando se fala em ter como prioridade as pessoas, deve-se trabalhar com ações que levem mudanças e interações, para que o consumidor se sinta feliz e satisfeito com os produtos e serviços.
Hoje, o foco das marcas tem que ser em levar transformação para a vida das pessoas. Sendo assim, é muito importante o trabalho de planejamento voltado para a criatividade e a inovação, sempre tendo novidades para o público, com destaque para a importância do marketing de conteúdo, afirma o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas.

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