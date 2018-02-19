Mapa vai revelar profissões em alta no ES

Rosiane Alves está em seu segundo curso técnico e se prepara para entrar no mercado de trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma ferramenta inovadora vai ajudar os profissionais do Estado a planejarem a carreira e a aumentarem as chances de contratação. Além de revelar as profissões que estarão em alta nos próximos anos no Espírito Santo de acordo com as necessidades das empresas, o Mapa da Educação Profissional (MEP) vai detalhar os cursos de qualificação relacionados a elas e disponíveis em todos os municípios capixabas.

O site está sendo desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o movimento empresarial Espírito Santo em Ação e outras entidades como a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). A expectativa é de que a plataforma seja lançada até o final de março.

A diretora-presidente do Instituto, Gabriela Lacerda, explica que o objetivo é auxiliar no planejamento da força de trabalho do Espírito Santo nos próximos anos.

Com a ferramenta, as empresas poderão antecipar a demanda de profissionais e, por sua vez, as escolas terão tempo hábil para implementar os cursos. Já o cidadão poderá pesquisar quais serão essas demandas e onde poderão se qualificar. O MEP vai funcionar quase como uma bússola para planejamento da mão de obra no Estado, explica Gabriela.

Ela afirma que os dados cadastrados pelas companhias vão especificar os profissionais mais demandados no período de seis meses, um ano e até dois anos.

A diretora de Estudos e Pesquisas do IJSN, Ana Carolina Giuberti, explica que estudos sinalizam que dois anos é um bom horizonte de planejamento tanto para empresas quanto para profissionais.

Esse é um tempo mínimo necessário para a formação de um técnico ou tecnólogo, destaca Ana Carolina. A educação técnica tem uma relação direta com o desenvolvimento econômico do Estado, complementa a diretora-presidente do Instituto, Gabriela Lacerda.

Um levantamento recente do Senai-ES apontou os profissionais que serão mais demandados pela indústria até 2020. Na lista, figuram os cursos técnicos em eletrotécnica, em mecânica e em automação industrial, além de qualificações como soldador e eletricista.

André Corrêa buscou curso técnico para ter chance de promoção onde trabalha Crédito: Carlos Alberto Silva

EXPECTATIVAS

Com a expectativa de ampliar suas chances no mercado de trabalho, Rosiane Darch Alves, de 20 anos, está em seu segundo curso técnico no Senai. Ela terminou, em 2017, o curso Técnico em Automação e este ano começou o Técnico em Eletrotécnica.

Em conversa com o meu orientador, percebi que fazer um segundo curso iria completar meu currículo. O ramo da automação é muito promissor e a eletrotécnica vai me ajudar muito. Quero muito conseguir um estágio, mostrar meu trabalho e conseguir uma vaga no mercado de trabalho.

QUALIFICAÇÃO ATRAI EMPRESAS

A qualificação profissional vai aumentar as chances de o Estado atrair diferentes empresas nos próximos anos. O diretor de competitividade do Espírito Santo Em Ação, Naílson Dalla Bernardina, destaca que o Mapa da Educação Profissional vai ser primordial para a tomada de decisão das empresas, tanto as que já estão em operação quanto as que têm interesse de investir em terras capixabas.

A ideia é preparar a mão de obra. Todos os projetos passam pelo movimento empresarial e governo do Estado, mas não havia um local aonde as empresas pudessem lançar suas demandas no mercado. A plataforma poderá ser um diferencial competitivo para atração de negócios para o Estado. A falta de trabalhadores qualificados é um dos entraves na hora da implantação de novos projetos no Estado, ressalta o diretor.

O professor do Vasco Coutinho, Fabiano de Paula, destaca que as informações cadastradas no sistema terão prazo de validade. Quando estiver próximo da data, será possível cobrar a atualização dos dados, aponta.

Dados do Instituto Jones dos Santos Neves apontam que um terço da população do Estado frequenta ou frequentou um curso de qualificação técnica ou tecnológico.

A diretora-presidente do Instituto Jones, Gabriela Lacerda, destaca que apenas 37% dos alunos concluem os cursos de qualificação profissional. E entre os que concluíram, cerca de duas em cada cinco pessoas nunca trabalharam na área escolhida.

Já para o técnico, a taxa de conclusão é bem superior, 93%. Entretanto, 42% dos alunos nunca trabalharam na área do curso. A falta de vaga para trabalhar na área figura entre os principais motivos de desinteresse, seguido por ter conseguido emprego em outra área. O MEP vai fazer ajustes nesse casamento entre oferta e demanda. Haverá mais sinergia entre escolas e setor produtivo, destaca a diretora-presidente.

Quanto à graduação tecnológica, 79% dos alunos concluem o curso, mas 59% nunca trabalharam na área. A falta de vagas é o maior motivo.

André Corrêa, de 32 anos, trabalha em uma indústria do ramo alimentício na área de manutenção. Ele decidiu fazer o curso Técnico em Mecânica no Senai para conseguir mais oportunidades. Espero ter a chance de mostrar ainda mais serviço e contribuir com o crescimento da empresa. Sempre gostei da parte mecânica dos equipamentos e a empresa em que eu trabalho costuma fazer processos seletivos internos para promover funcionários. Quero estar pronto para isso, comenta.

COMO VAI FUNCIONAR

Objetivo

O Mapa da Educação Profissional (MEP) vai auxiliar o mercado capixaba no planejamento da força de trabalho no Estado nos próximos dois anos. A ferramenta vai reunir em um só lugar as informações sobre os profissionais que as empresas precisam e os cursos de educação profissional existentes de Norte a Sul do Espírito Santo. É bom lembrar que o MEP não vai funcionar como um portal de emprego, pois este é o papel do Sine.

Formação profissional

A ferramenta vai indicar qual formação profissional o mercado oferece e qual precisa. Por meio da plataforma, será possível localizar, por município, os cursos de formação profissional ofertados por escolas públicas e privadas em todo o Estado, além do quantitativo de profissionais demandados pelo mercado. Neste primeiro momento, haverá a indicação apenas da demanda por profissionais de educação técnica e tecnólogos.

Para as empresas

As empresas poderão fazer o cadastro no MEP indicando qual é sua demanda de profissionais. As companhias vão informar a necessidade de mão de obra tanto para ampliação quanto para novos projetos. Além disso, o sistema vai informar se há oferta de cursos para a formação desejada e quais escolas oferecem a qualificação na região.

Para as escolas

A ferramenta vai informar o quantitativo de profissionais demandados por curso e município de sua atuação. Desta forma, a instituição de ensino vai poder se programar para oferecer determinadas qualificações.

Para os cidadãos

O cidadão vai poder conhecer qual será a demanda por profissionais por região e quais são as escolas mais próximas dele que oferecem os cursos de educação profissional.

Prazos

Em curto prazo, o Mapa vai funcionar como um canal de comunicação permanente entre empregadores e escolas. A ideia é melhorar a composição imediata da oferta de vagas da educação profissional. Já a médio e longo prazo, a ferramenta vai adequar o tamanho, a composição e a formatação da oferta de cursos à demanda do mercado de trabalho local, além de aumentar os incentivos à formação desses profissionais, facilitar a conexão entre a procura das empresas e a busca por emprego e, principalmente, aumentar a utilização de mão de obra local.

Quem precisa se cadastrar

O cadastro deve ser feito pelas empresas, que vão informar quais profissionais precisam. As instituições educacionais também vão fazer o cadastro, pois assim darão visibilidade aos cursos que oferecem. A ideia é que as companhias ajudem a planejar o mercado capixaba para a formação profissional. Por meio do cadastro, a empresa também receberá a informação de onde há cursos disponíveis na região em que a empresa quer se instalar ou ampliar seus projetos. As informações vão indicar que existe a demanda e as escolas poderão se programar para oferecer a qualificação. Além disso, o sistema vai avisar quando os prazos estiverem próximos de vencer.

Parceiros

O Mapa está sendo desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves em parceira com o Movimento Espírito Santo em Ação, órgãos do governo estadual, entre outras entidades.