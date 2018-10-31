Mansões, gasolina e até navio são leiloados no Espírito Santo

Mansões e até navio são leiloados no ES Crédito: Hidirlene Duszeiko

Espírito Santo desde 2015, serão leiloados para interessados em todo o Brasil, no dia 13 de novembro. Os bens serão vendidos para a quitar dívidas trabalhistas e impostos. Mansões, automóveis, combustíveis e até mesmo um navio, que está atracado nodesde 2015, serão leiloados para interessados em todo o, no dia 13 de novembro. Os bens serão vendidos para a quitartrabalhistas e impostos.

Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Serra, Cariacica e Alfredo Chaves. Em destaque estão imóveis situados na Ilha do Boi e em Guarapari. No bairro da Capital, será leiloado um sobrado e varanda, com área de terreno de 756m². Dez lotes estão localizados em. Em destaque estão imóveis situados nae em Guarapari. No bairro da Capital, será leiloado um sobrado e varanda, com área de terreno de 756m².

Em Guarapari, duas casas que pertencem a José Sydny Riva, dono do Grupo Nacional de Ensino, que estão avaliadas no total de 5,4 milhões, também serão leiloadas, sendo uma com 360m² e a outra com área de terreno de 1.130m². Os imóveis poderão ser arrematados por R$ 2,7 milhões, metade do valor total.

Serão ofertados ainda um imóvel em área industrial com 57.500m² e edificações, avaliado em R$ 6,2 milhões que pertence a empresa Braminex Mineração e mais 2.800 litros de gasolina que pertencem ao Posto Rododiesel de Colatina. O combustível está avaliado em R$ 3,78 o litro e poderá ser arrematado por R$ 1,89/o litro.

NAVIO

A embarcação Iron Trader, que saiu da Turquia em 2014 e está atracado no Berço 902, da Companhia Docas do Espírito Santo, desde 2015 também será leiloada pela Justiça do Trabalho de Vitória. O navio, que pertence a Iron Group Inc. Turquia está avaliado em R$ 1,6 milhão e pode receber propostas a partir de R$ 1,2 milhão.

Segundo a Codesa, o destino final do navio era Pernambuco, Nordeste do País. No entanto, a empresa que faria a compra do material transportado cancelou a transação. Sem dinheiro para seguir para outro lugar, o navio ficou cerca de um mês em alto-mar, em 2014, perto da costa capixaba.

Na época em que atracou no Porto de Vitória, a embarcação estava desassistida de representação no porto e não recebia óleo combustível, água potável, assistência médica e alimentação para os nove tripulantes que também estavam sem receber salários. Os órgãos competentes permitiram, em janeiro de 2015, que a embarcação atracasse em Vitória por questões humanitárias.

No mesmo ano, o consulado da Turquia no Brasil chegou a se colocar à disposição para ajudar os dois tripulantes, mas informou que não poderia interferir na questão trabalhista entre os marinheiros e a empresa.

DÍVIDAS

O navio será ofertado para efetuar o pagamento de dívidas trabalhistas. Em 2017, devido à atracação, a dívida com a Codesa estava em R$ 1 milhão. Também no mesmo ano, a empresa proprietária da embarcação acumulava R$ 200 mil em dívidas trabalhistas. As empresas Iron Group Inc. Turquia, proprietária do navio, e a Hyundai Heavy Industries Co. Bulgária, empresa fornecedora de das peças que o navio trazia, foram condenadas ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 500 mil.

SERVIÇO

Data: 13 de novembro

Horário: 16 horas

Leilão eletrônico: hdleiloes.com.br