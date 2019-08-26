64 imóveis

Mansão na Ilha do Boi, pousada e apartamentos vão a leilão no ES

Bandes vai ofertar 64 imóveis localizados no Estado, em Minas Gerais e em Pernambuco

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 21:21 - Atualizado há 6 anos

Mansão na ilha do Boi que vai à leilão pelo Bandes Crédito: Bandes/Divulgação

Mansão na Ilha do Boi, um apartamento na Praia do Suá, uma pousada em Conceição da Barra, terrenos em Domingos Martins e na Ilha da Fumaça, em Vitória, estão entre os 64 imóveis que o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) vai colocar em oferta na quarta edição do leilão.

O evento ocorre na quinta-feira, 14h55. Além do leilão de imóveis, na data também ocorrem os leilões de máquinas e de joias. O evento será no auditório do Bandes, em Vitória.

Como participar

Para participar, não é necessário cadastro prévio, basta comparecer ao Bandes no dia e horário marcados, com os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social com procuração assinada, em caso de pessoa jurídica.

No Espírito Santo, os interessados podem optar entre uma variedade de lotes comerciais e residenciais dos mais diferentes segmentos. São casas, chácaras, terrenos e galpões entre os 62 imóveis em 34 diferentes municípios: Afonso Cláudio, Água doce do Norte, Alegre, Anchieta, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guarapari, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, Serra, Vila Valério e Vitória.

O imóvel mais caro

O imóvel de maior valor do leilão é uma chácara em Jardim Limoeiro, na Serra, com área total de 10,3 mil m² e 840 m² de edificações contendo um prédio administrativo, um apartamento de 61 m² de dois quartos e um depósito com 20 m², com lance inicial de R$ 3,8 milhões. Já o de menor valor é um terreno rural com área total de 48,4 mil m² em “Córrego da Onça”, em Iúna. O valor do lance inicial é de R$ 14 mil.

Nesta edição, o Bandes também disponibiliza imóveis nos Estados de Minas Gerais e Pernambuco. Trata-se de um imóvel rural situado na “Margem Direita do Rio Capim”, Distrito de Alto Capim, em Aimorés (MG), com área total de 96,8 mil m² e valor inicial em R$ 70 mil. E um terreno do loteamento Praia do Sol, em Jaboatão dos Guararapes (PE), o imóvel possui área total de 510 m² e lance inicial de R$ 280 mil.

O leilão de máquinas tem horário inicial previsto para as 14h50 e coloca em oferta uma politriz. Já o leilão de joias acontece às 14h45 e disponibiliza para arremate lote único com 77 amostras de morganita de tamanhos e lapidações variados, coloração rosa claro.

Interessados em arrematar algum bem podem consultar as fotos e demais informações nos Editais de Leilão, no site do Bandes, além das condições de pagamento. Outras informações pelos telefones (27) 3331-4359 e 3331-4416 ou e-mail: [email protected].

Confira alguns dos imóveis à venda:

- Pousada Estalagem Vila Tânia, em Conceição da Barra, medindo 3.600 m² e lance inicial de R$ 2.7 milhões

- Um terreno rural em Aracê, Domingos Martins, medindo 30.000 m² e lance inicial de R$ 1,3 milhões

- Casa residencial na Ilha do Boi, em Vitória, medindo 452,35 m² e lance inicial de R$ 2,3 milhões

- Terreno na Ilha da Fumaça, em Vitória, medindo 2.648,58 m² e lance inicial de R$ 1,1 milhões

- Apartamento do edifício "Santa Helena Special Flat" na Praia do Suá, em Vitória, medindo 70 m² e lance inicial de R$ 211 mil

- Galpão, em Cariacica, medindo 300,00 m² de área construída, e lance inicial de R$ 3,1 milhões

