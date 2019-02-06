Mais um aumento: desta vez no preço do botijão de gás

Botijas de gás de 13 kg devem ficar R$ 1 mais caras só com o aumento de ontem. Crédito: Jornal Notícia Agora

O preço do gás de cozinha teve mais um reajuste ontem. Com o novo aumento de 1,04%, o botijão de 13 quilos passa a ser vendido aos distribuidores pela Petrobras a R$ 25,33 sem impostos. Antes, era repassado a R$ 25,07.

Para o público final, o impacto da medida deve ser de até 1,4%, de quase R$ 1, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás).

Apesar de o aumento ser de apenas 26 centavos, desde setembro de 2017, como mostram dados da Petrobras, o GLP ficou 33,46% mais caro. Era R$ 18,98 naquela data. De janeiro de 2018 para cá, o avanço foi de 9,4%, enquanto a inflação do período ficou abaixo dos 4%.

O preço do gás nas refinarias corresponde a 37% do valor final pago pelo consumidor. O cliente também arca com o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (IMCS), cobrado pelos Estados, com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com o Programa de Integração Social (PIS) e com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, cobrados pela União.

Até o último sábado, dia 2, era possível encontrar o produto à venda no Estado por R$ 58 a R$ 72, uma diferença de quase 25%, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP). O levantamento mostra ainda que o valor mais alto do botijão estava em Guarapari. O mais baixo podia ser visto em Colatina.

Em Vitória, os preços variavam, na semana passada, entre R$ 68 e R$ 70. Em Vila Velha, entre R$ 63 e 65. Na Serra e em Cariacica, o custo de venda estava entre R$ 60 e R$ 65.

REVISÃO

O preço do botijão é revisto a cada três meses levando em consideração a cotação do barril de petróleo e a variação do câmbio. Antes, as alterações ocorriam a cada mês, mas passaram a pesar no bolso, principalmente da população mais pobre. O penúltimo aumento ocorreu em novembro do ano passado quando foi aplicado um reajuste de 8,5%. (Com agências)

VALORES

Preço do botijão de gás no Estado na última semana, segundo a ANP:

Aracruz: de R$ 60 a R$ 68





Cachoeiro de Itapemirim: de R$ 62,99 a R$ 70





Cariacica: de R$ 60 a R$ 65





Colatina: de R$ 58 a R$ 70





Guarapari: R$ 68 a R$ 72





Linhares: de R$ 59,90 a R$ 72

São Mateus: de R$ 60 a R$ 75





Serra: de R$ 60 a R$ 65





Vila Velha: de R$ 63 a R$ 65



