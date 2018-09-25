Mais empresas denunciadas por infrações

Fachada do Ministério do Trabalho, em Brasília Crédito: Rômulo Serpa/MTb

Na contramão do número de ações trabalhistas, que caiu do ano passado para cá, o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Alcimar Candeias, afirmou que cresceu a quantidade de denúncias de infrações à legislação por parte das empresas. Ele disse que o aumento ainda não foi contabilizado em números, mas destacou que trabalhadores têm apontado mais falhas das empresas, principalmente após as mudanças trazidas pela reforma trabalhista.

Especialmente em relação à terceirização, essas denúncias têm ocorrido bastante. No meio rural, então, vemos um atraso muito grande, porque nessa onda de terceirizar, que surgiu nos últimos meses, vimos terceirizações ilícitas, em número nunca visto nos anos anteriores. No meio rural, chama-se empreitada. Esses empreiteiros não têm apresentado condições socioeconômicas e técnicas para suportar os ônus das relações de trabalho, explicou.

Para o advogado trabalhista Gabriel Pimentel, a possibilidade de terceirizar a atividade-fim da empresa gerou, naturalmente, o aumento no número de denúncias de infrações. Mas, além disso, existem algumas questões que tendem a não ser observadas e cumpridas pelas empresas.

Existe uma quarentena fixada pela reforma trabalhista para que seja permitida a terceirização. Ou seja, tem que ser cumprido um prazo de 18 meses para uma pessoa que trabalhou para a empresa voltar a ser contratada como prestadora de serviço, disse.

Pimentel ressaltou que a terceirização também pode ser uma forma de fraudar a legislação trabalhista e é aí que consiste uma das irregularidades.

Se os requisitos do vínculo de emprego estiverem presentes, ou seja, se a terceirização for uma roupagem para uma fraude, a Justiça do Trabalho tem o dever de corrigir, afirmou.

TENDÊNCIA

De acordo com Candeias, a tendência, daqui para frente, depende de duas variáveis. Uma delas é decorrente do momento econômico e, a outra, originada pelas mudanças na legislação.