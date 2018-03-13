Mais de 40 mil aposentados do INSS têm o benefício cortado no ES

Crédito: Vitor Jubini | Arquivo

No Espírito Santo, 41.115 aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tiveram seus benefícios cortados por não realizarem a chamada prova de vida, um procedimento anual que os segurados devem fazer para comprovarem que estão vivos. Em todo Brasil, 2,4 milhões sofreram a suspensão do benefício.

O prazo para realização do procedimento terminou no dia 28 de fevereiro. Esses beneficiários ficam com o pagamento suspenso até regularizarem a situação. Após um período, se isso não for feito, o benefício é cessado definitivamente pelo INSS.

O procedimento de comprovação de vida é obrigatório para todos os beneficiários que recebem seus pagamentos por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético, inclusive para aqueles que recebem benefícios assistenciais. Para realizá-lo não, é preciso ir até uma agência do INSS, sendo necessário apenas comparecer ao banco pelo qual o segurado recebe.

O município capixaba em que mais pessoas tiveram corte do pagamento foi Vitória, com 5.985 suspensões. Na sequência aparecem Vila Velha (3.762), Cariacica (2.923), Serra (2.863), Cachoeiro de Itapemirim (2.697), Colatina (1.723), Linhares (1.250) e Guarapari (1.194).

Proporcionalmente ao número de beneficiários de cada município, o líder em cortes foi Bom Jesus do Norte, em que 234 dos 1.564 aposentados e pensionistas tiveram a suspensão do pagamento por não fazerem a comprovação, um corte de 15%.

Também tiveram altos percentuais de suspensões Jerônimo Monteiro (13,2%), Apiacá (11,5%), Atílio Vivacqua (11,1%), Muniz Freire (11%) Ibitirama (10,7%), Mantenópolis e Divino de São Lourenço (com 10,5% cada).

PERDI O PRAZO, E AGORA?

Quem perdeu o prazo e teve o benefício suspenso tem que ficar atento para não correr o risco de ficar sem o seu pagamento. O primeiro passo é ir o quanto antes ao seu banco pagador com um documento oficial com foto para regularizar a situação e reativar o pagamento. Se o beneficiário não fizer a comprovação, o benefício suspenso será cessado.

Após fazer a regularização, o segurado volta a receber o benefício já no mês seguinte, e recebe ainda os valores retroativos do período em que os pagamentos estavam suspensos.

Apesar do prazo estipulado para realização da comprovação, esse procedimento continua sendo realizado normalmente ao longo do ano pelos bancos. Isso porque, segundo o INSS, a data limite foi criada e divulgada com o propósito de convocar todos aqueles que não fizeram o procedimento há mais de um ano.



