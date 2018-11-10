Mais de 270 vagas de emprego em Cariacica

Carteira de Trabalho: sindicatos vão discutir se pontos da reforma trabalhista valem ou não Crédito: públicas/arquivo

Entre os dias 12 e 16 de novembro, a Agência do Trabalhador está ofertando 274 oportunidades para quem deseja entrar no mercado de trabalho. Cozinheiro, mecânico, promotor de vendas e representante de atendimento são algumas vagas de destaque. Dentre elas, 90 são destinadas às pessoas com deficiência.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador com a Carteira de Trabalho e os documentos pessoais com fotos. Os candidatos são selecionados de acordo com os requisitos e o perfil exigidos pela empresa. Caso não seja selecionado, é possível fazer o cadastro no banco de dados da agência para futuras oportunidades.

Agência

A Agência do Trabalhador de Cariacica é administrada pela Gecaper e funciona como mediadora entre as empresas e os trabalhadores em busca de colocação no mercado de trabalho. A unidade conta com 532 empresas parceiras e instituições conveniadas na promoção das vagas e cursos.

Serviço:

Agência do Trabalhador de Cariacica

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Horário de atendimento ao público: de segunda-feira à sexta-feira, de 8h às 16h.