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Imposto de Renda

Mais de 268 mil no ES ainda não declararam o IR

Prazo limite para acertar as contas com a Receita Federal termina em dez dias

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 01:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 01:12
declaração deve ser enviada pelo programa do IR Crédito: Divulgação
O prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) à Receita Federal termina em dez dias. No Estado, mais de 268,6 mil pessoas ainda precisam entregar o documento. Quem faz parte do grupo que deixou para os últimos dias precisa ficar atento para não ser pego pelo leão.
De acordo com o delegado da Receita Federal em Vitória, Luiz Antônio Bosser, a expectativa é de que até o dia 30, prazo limite para a declaração, 530 mil capixabas informem à Receita seus gastos e valores recebidos em 2017.
Até ontem à noite, 261.314 pessoas haviam entregado a declaração no Estado. O valor corresponde a 49,3% da estimativa de declarantes para este ano.
O prazo está se encaminhando para o final. Pelo que estamos observando, ainda falta mais da metade dos contribuintes declararem, apesar do sistema ter ficado disponível desde o início de março, comentou Bosser.
No país, os dados não são muito diferentes do Espírito Santo. Até as 17 horas de ontem, 14.149.164 dos 28,8 milhões de contribuintes estimados pela Receita declararam o imposto.
O contador Valcemiro Nossa alerta que quando a declaração é deixada para ser feita em cima da hora, as pessoas aumentam o risco de esquecer algum documento.
Além disso, nos últimos dias, acabamos tendo problemas de congestionamento no sistema e há o risco de o contribuinte errar no preenchimento do formulário. Tenha atenção principalmente naquilo que entrou de renda. Você deve olhar tudo o que ganhou e declarar, porque se não pode acabar caindo na malha fina, alertou.
REDOBRE A ATENÇÃO
Além das despesas médicas e as com educação, o declarante e seus dependentes precisam ter mais alguns cuidados na hora de preencher os formulários, como informar rendimentos extras, investimentos e salários, bolsa ou aposentadoria de dependentes.
Segundo Valcemiro Nossa, em média, o preenchimento da declaração de IR leva 30 minutos. Se for uma declaração com uma fonte de renda só e a pessoa não tiver muitos bens, ela deve levar de 30 a 40 minutos. Já uma pessoa que tem fontes de renda diversas vai precisar, no mínimo, de duas horas. Isso se estiver com tudo organizado. Caso contrário, vai levar mais tempo, explicou.
Ainda de acordo com o contator, o problema maior é para quem é desorganizado. Se você é uma pessoa bem organizada e durante o ano guarda tudo aquilo ligado ao IR, na hora de fazer a declaração não tem muito trabalho. Mas, se for desorganizado, pode esquecer algum documento, contou.
SAIBA MAIS
Declaração
Prazo
O contribuinte tem até as 23h59 do dia 30 de abril para entregar a declaração.
Multa
A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74, e a máxima é de 20% do imposto devido.
Local
É preciso baixar o programa IRPRF 2018 no link https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018.
Declaram
Quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70 ou acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte. Para a atividade rural, quem teve receita bruta acima R$ 142.798.

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