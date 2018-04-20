Mais de 268 mil no ES ainda não declararam o IR

O prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) à Receita Federal termina em dez dias. No Estado, mais de 268,6 mil pessoas ainda precisam entregar o documento. Quem faz parte do grupo que deixou para os últimos dias precisa ficar atento para não ser pego pelo leão.
De acordo com o delegado da Receita Federal em Vitória, Luiz Antônio Bosser, a expectativa é de que até o dia 30, prazo limite para a declaração, 530 mil capixabas informem à Receita seus gastos e valores recebidos em 2017.
Até ontem à noite, 261.314 pessoas haviam entregado a declaração no Estado. O valor corresponde a 49,3% da estimativa de declarantes para este ano.
O prazo está se encaminhando para o final. Pelo que estamos observando, ainda falta mais da metade dos contribuintes declararem, apesar do sistema ter ficado disponível desde o início de março, comentou Bosser.
No país, os dados não são muito diferentes do Espírito Santo. Até as 17 horas de ontem, 14.149.164 dos 28,8 milhões de contribuintes estimados pela Receita declararam o imposto.
O contador Valcemiro Nossa alerta que quando a declaração é deixada para ser feita em cima da hora, as pessoas aumentam o risco de esquecer algum documento.
Além disso, nos últimos dias, acabamos tendo problemas de congestionamento no sistema e há o risco de o contribuinte errar no preenchimento do formulário. Tenha atenção principalmente naquilo que entrou de renda. Você deve olhar tudo o que ganhou e declarar, porque se não pode acabar caindo na malha fina, alertou.
REDOBRE A ATENÇÃO
Além das despesas médicas e as com educação, o declarante e seus dependentes precisam ter mais alguns cuidados na hora de preencher os formulários, como informar rendimentos extras, investimentos e salários, bolsa ou aposentadoria de dependentes.
Segundo Valcemiro Nossa, em média, o preenchimento da declaração de IR leva 30 minutos. Se for uma declaração com uma fonte de renda só e a pessoa não tiver muitos bens, ela deve levar de 30 a 40 minutos. Já uma pessoa que tem fontes de renda diversas vai precisar, no mínimo, de duas horas. Isso se estiver com tudo organizado. Caso contrário, vai levar mais tempo, explicou.
Ainda de acordo com o contator, o problema maior é para quem é desorganizado. Se você é uma pessoa bem organizada e durante o ano guarda tudo aquilo ligado ao IR, na hora de fazer a declaração não tem muito trabalho. Mas, se for desorganizado, pode esquecer algum documento, contou.
SAIBA MAIS
Declaração
Prazo
O contribuinte tem até as 23h59 do dia 30 de abril para entregar a declaração.
Multa
A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74, e a máxima é de 20% do imposto devido.
Local
É preciso baixar o programa IRPRF 2018 no link https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018.
Declaram
Quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70 ou acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte. Para a atividade rural, quem teve receita bruta acima R$ 142.798.