Mais de 26 mil no ES já declararam o Imposto de Renda

Receita recebe 490 mil declarações de IR no primeiro dia de entrega Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em cinco dias, mais de 26,1 mil capixabas prestaram contas ao Leão. Esse é o total de declarações enviadas desde a última quinta-feira (07) e até as 17h desta segunda-feira (11), referentes ao ano de 2018.

De acordo com a Receita Federal, a expectativa é de que 565 mil contribuintes do Estado entreguem declarações de imposto neste ano. Em todo o país, o órgão espera receber mais de 30,5 milhões de declarações de contribuintes.

Mas para não ter problemas com a prestação de contas, os contribuintes precisam ficar atentos aos prazos, que vão até as 23h59 do próximo dia 30 de abril, e ficar atento às formas de declaração, evitando pagar multa e até ficar com restrições no CPF.

Saiba mais sobre o imposto de renda (IR)

Quais são valores do imposto?

O imposto de renda é calculado de acordo com o rendimento anual das pessoas. Depois de feita as deduções legais, como despesas com dependentes, contribuições, chega-se ao rendimento que serve de base de cálculo do imposto de renda. As alíquotas variam de 7,5% a 27,5%, de acordo com a faixa de renda.

Quais são os prazos para declaração?

O programa para declaração do Imposto de Renda já está disponível. O prazo final para apresentação da declaração é 30 de abril. Nesse dia, vence também o pagamento do imposto em cota única ou primeira parcela para quem deve o imposto.

Como o pagamento deve ser feito?

O pagamento pode ser feito em cota única ou dividido em até oito vezes.

Há algum desconto?

Não há desconto no imposto. Se a pessoa pagar no prazo correto paga o valor total, caso contrário haverá acréscimo. Quem não pagar nesse prazo recebe uma multa de mora (atraso) diária de 0,33% por dia e pode sofrer também restrições administrativas, ficar com o nome sujo, além de ser cobrado judicialmente, chegando a ter até bens penhorados para o pagamento de dívida.

Quem deve pagar o imposto?

Quem recebeu rendimentos tributáveis no ano de 2018 em valores superiores a R$ 28.559,70 deve apresentar a declaração. Se deverá efetuar o pagamento ou não depende do valor final dos rendimentos.

Há alguma isenção?

Quem recebeu rendimentos tributáveis no ano de 2018 inferiores a R$ 28.559,70 é isento da declaração do imposto. No caso dos aposentados, tem uma parte do rendimento isenta e outra considerada tributável. Caso o rendimento total for abaixo do teto, não há tributação.

Onde o imposto pode ser pago?

O programa da Receita Federal emite uma guia para pagamento, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Pode ser pago no banco, caixas bancários ou internet banking. O pagamento pode ser pago em até oito vezes desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50.

Como o imposto é revertido e para onde vai?