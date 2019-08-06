Mais de 2 mil segurados do INSS do ES perdem benefício após pente-fino

Apesar de os cancelamentos e suspensões acontecerem nas várias espécies de benefícios, os casos mais comuns de irregularidades são de pagamento pós-óbito, acúmulo indevido de benefícios e a obtenção de benefícios de forma criminosa, com a apresentação de documentos falsos ao INSS. Vale ressaltar que ainda cabe defesa no caso das suspensões de 1.940 benefícios no Estado.

Os trabalhos de análise dos benefícios têm ocorrido em todo o país. Mais de 170 mil benefícios foram suspensos neste ano em todo o território nacional. Além disso, o Instituto notificou 1,3 milhão de segurados com indícios de irregularidades ou inconsistências. O total representa aumento de 975% em relação à média mensal de notificações feitas em 2018, para combater as fraudes em benefícios previdenciários e assistenciais. A estimativa é que com a suspensão dos benefícios haja uma economia de R$ 177 milhões mensais, o que pode alcançar R$ 2,1 bilhões em um ano.