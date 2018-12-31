Mais de 18 mil vagas de emprego em 2019

Alexandre Dorival Gazzi, diretor da Randon, empresa que vai investir no município de Linhares, em 2019 Crédito: Jefferson Bernardes/ Agência Preview -ES

Junto com o novo ano que tem início hoje também chegam milhares de oportunidades de emprego para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As projeções de investimentos no Estado para 2019 são otimistas, com a instalação e expansão de projetos que vão movimentar mais do que apenas os canteiros de obras.

Desde Montanha, no extremo Norte do Espírito Santo, até Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, há investimentos em novas fábricas, hospitais, supermercados e centros de distribuição. A GAZETA listou mais de 60 iniciativas espalhadas por todo o Estado, que juntas devem gerar mais de 18 mil postos de trabalho a partir deste mês.

Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, apenas um novo supermercado deve abrir cerca de 300 vagas para diversos níveis. Na Serra, a prefeitura espera que os novos empreendimentos criem mais de 6 mil empregos. Já em Vitória, a expectativa é de ofertar mais de 1,5 mil oportunidades.

O maior volume de projetos, ao todo 13, está no município de Linhares, Norte do Estado. Há investimento no setor imobiliário, no agronegócio, na indústria de confecções e na moveleira. Linhares é uma cidade muito dinâmica, além de fazer parte da Sudene, o que acaba atraindo grandes empresas para se instalarem aqui, aponta o prefeito da cidade, Guerino Zanon.

Entre as empresas que decidiram por ter uma unidade no município, em 2019, está a Randon. Com sede no Sul do Brasil, ela veio para o Estado com a intenção de ficar mais próxima ao mercado do Norte, Nordeste e Sudeste do país. A unidade capixaba será responsável pela distribuição de peças de reposição de veículos, como pneus e rodas. Depois, ela passará a fabricar peças.

De acordo com o COO (Diretor de Operações) da companhia, Alexandre Dorival Gazzi, serão investidos R$ 2,4 milhões em ativos para que a Randon comece a operar no Estado. Além desse montante, ainda haverá um capital de giro de R$ 5,5 milhões, a ser composto pelo estoque de produtos na unidade.

Inicialmente iremos gerar até 40 vagas de emprego para trabalhar no almoxarifado, mas também teremos oportunidade para a área administrativa. A maioria dessas vagas será para profissionais de nível médio, comenta.

Na Grande Vitória, as cidades de Cariacica, Serra, Viana e Vitória terão grandes investimentos. Em Viana, por exemplo, de acordo com o prefeito da cidade, Gilson Daniel, como a vocação do município é na área da logística, esse será o foco dos novos empreendimentos. Além da construção dos galpões logísticos, ainda teremos investimentos ligados à habitação, como condomínios residenciais, conta.

Outra aposta no município é a construção do Extracenter. Segundo Yuri Corrêa, gerente de Marketing do Extrabom, a obra começará em janeiro, e a previsão de inauguração é para o segundo semestre de 2019. Além da nossa unidade também haverá lojas de apoio e um banco, será um minishopping, lembra.

O supermercado deve criar cerca de 200 vagas diretas para os cargos de embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos e até de gerência.

Sines e sites são porta de entrada para contratações

Quem quiser se candidatar a uma das vagas que estão surgindo neste ano precisa ficar atento a algumas dicas. É importante saber onde cadastrar o currículo e manter os dados sempre atualizados. Além disso, Sines e sites são importantes portas de entrada para conseguir um emprego.

Algumas companhias optam por realizar o recrutamento de funcionários diretamente pelo banco de currículos do próprio site.

Nesse caso, o candidato pode procurar na internet o site da empresa onde quer trabalhar e se cadastrar na área chamada trabalhe conosco.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também disponibiliza uma plataforma on-line para buscar oportunidades, o Portal Emprega Brasil

Outro lugar que reúne vagas de emprego é o Sine municipal. Nele é possível cadastrar o currículo e pesquisar as chances de acordo com o perfil do candidato.

O profissional também pode ir até as agências dos Sine e Agência do Trabalhador, como as de Cariacica, Viana e Vitória. Lá ele recebe auxílio na busca por uma oportunidade.

De acordo com o gestor do Sine de Vitória, Robson Brandão Neves, apenas pelo portal Trabalha Vix da prefeitura da Capital, foram encaminhados, de janeiro a outubro de 2018, 6,5 mil trabalhadores para entrevistas em empresas.

Neves ainda lembra que uma dica essencial para o trabalhador que está à procura de emprego é se capacitar. Dessa forma, quando surgir uma oportunidade, ele estará apto a ocupar a vaga.

Prefeituras e governo oferecem cursos de capacitação para a população gratuitamente. Além do executivo, o MTE também oferta cursos on-line gratuitos por meio da Escola do Trabalhador , comenta o gestor do Sine de Vitória.

CHANCES NA GASTRONOMIA E AGROINDÚSTRIA

Projeção 3D do gastrobistrô que ficará em Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Divulgação

Atividades ligadas ao turismo, gastronomia e agronegócio devem ampliar as oportunidades de emprego neste ano. Para 2019, esses negócios devem gerar oportunidades para recepcionista, caixa, administrador, cozinheiro, chefe de cozinha e artesão.

Em Domingos Martins, as novas empresas, que devem criar cerca de 2,5 mil vagas ao longo deste ano, chegam com propostas inovadoras, segundo a prefeitura do município.

Entre os negócios com esse perfil está um gastro bistrô localizado na região de Pedra Azul, Domingos Martins. O local foi pensado com o objetivo de ser um empreendimento que empregasse o tripé da sustentabilidade, para que fosse financeiro, social e ambientalmente sustentável.

Queremos valorizar tudo aquilo que temos na região e no Estado. Vamos expor o artesanato e servir produtos produzidos nas redondezas. Tudo isso estará dentro de uma estrutura composta por seis contêineres. Teremos ainda um jardim aromático, onde os clientes poderão colher ervas para fazer chá, revela a sócia do Villa da Pedra, Mara Pizatto.

A expectativa é que o local fique pronto ainda no primeiro semestre deste ano. De acordo com Mara, ela e o sócio, José Tarquínio da Silva, estão investido quase R$ 500 mil para abrir o negócio. O empreendimento, depois de pronto, deve gerar 12 vagas de emprego, para trabalhar na cozinha, recepção e serviço.

De acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Domingos Martins, Hiarley Macedo, a agricultura e o turismo são os pilares econômicos do município. O turista quer um empreendimento diferenciado. Hoje vemos uma tendência de criação de negócios voltados a algumas áreas. Entre elas estão a fabricação de biscoito, cerveja artesanal e queijos. Além disso, temos o crescimento do turismo de experiência, mostrando a produção e história do produto, comenta.

Perspectiva do projeto de hospital em Linhares, que deve abrir quase mil novos postos de trabalho Crédito: Divulgação

Outro ponto que o secretário destaca é o crescimento de negócios ligados a gastronomia  como restaurante, cafés, bistrôs, cervejarias e cafés com experiência de conhecer a produção. Principalmente na região de Pedra Azul e de Campinho, sede do município. Vários negócios já perceberam que trabalhar com alimentos orgânicos, por exemplo, é um diferencial. As pessoas que vêm ao município querem levar algo típico da cidade.

Outra aposta do município é no setor hoteleiro. Devido ao clima mais frio das montanhas, Domingos Martins atrai turistas em busca de um lugar calmo e próximo à natureza. O secretário complementa que, à medida que a cidade vai crescendo, a demanda por profissionais ligados à construção civil também aumenta, para construir os novos negócios.

CONFIRA INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES NO ES

ANCHIETA

Termoelétrica

Há um estudo na prefeitura para a construção de uma termoelétrica. O investimento estimado é de R$ 500 milhões. Profissionais que serão demandados: técnico em edificações, arquiteto, engenheiro civil e auxiliar de obras.

Gasoduto

Uma empresa arrendou uma área da Samarco e deve operar com gasoduto. O Investimento estimado é de R$ 3 milhões.

Loteamento

O projeto está em fase de licenciamento na prefeitura para construir um loteamento industrial e logístico. O investimento será em torno de R$ 5 milhões. Profissionais demandados: técnico em edificações, arquiteto e auxiliar de obras.

ARACRUZ

Porto da Imetame

Está previsto para começar a operar em 2021. A expectativa é que gere 2 mil empregos para a área de construção e também para a portuária.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM





Carone

Vai abrir uma loja da marca Sempre Tem com previsão de criar 300 vagas de emprego para trabalhar na unidade. As oportunidades serão para os cargos de embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções.

CARIACICA





Cesan

Serão investidos em torno de R$ 770 milhões para a implantação das novas redes de coleta e sistemas de tratamento de esgoto no município. Durante as obras serão criados até 550 empregos diretos para engenheiros civis, geólogos e auxiliares de obras.

Perim

A rede de supermercados está construindo uma unidade no bairro São Francisco, próximo ao Shopping Moxuara. Serão gerados cerca de 250 empregos. As oportunidades são para: embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções.

Hotel Meridional

Em 2019 haverá o Lançamento do hotel bandeira Bristol, em Alto Lage. A obra está em fase de acabamento. Depois de aberto demandará camareiras, recepcionistas, carregadores e arrumadeiras.

Entreposto

O entreposto da Zona Franca de Manaus deve gerar 130 empregos diretos e indiretos em cargos de motoristas, conferentes, técnicos em logística e estoquistas.

COLATINA





Construção civil

Um prédio de 17 andares com 130 salas comerciais planejado para o centro da cidade será construído. O investimento será de R$ 28 milhões. Além dele será lançado um loteamento que deve movimentar R$ 30 milhões. Profissionais que serão demandados: técnico em edificações, arquiteto, engenheiro civil e elétrico, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista e auxiliar de obras.

Hospital

Será construído um hospital com 500 leitos. Profissionais demandados na obra: técnico em edificações, arquiteto, engenheiros civil e elétrico, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, eletricista, auxiliar de obras. Após a obra serão contratados médicos de diferentes especialidades, enfermeiros e atendentes.

DOMINGOS MARTINS





Turismo e agronegócio

A expectativa é de que sejam abertas novas empresas ligadas ao turismo e ao agronegócio, o que deve gerar cerca de 2,5 mil empregos. Além de profissionais para trabalharem no atendimento, plantio e cozinha, também haverá vagas na construção civil.

GUARAPARI





Supermercado





A Rede Carone vai abrir uma loja da marca Sempre Tem com previsão de que sejam criadas 250 vagas de emprego. As chances serão para: embalador, operador de caixa, repositor, açougueiro, confeiteiro, padeiro, auxiliares, cargos administrativos, entre outras funções.

LINHARES

D2D Motors

A montagem de veículos da D2D Motors começará no Estado a partir de 2019. O investimento inicial será de R$ 30 milhões. A operação deve gerar cerca de 60 empregos diretos, com vagas para montadores e engenheiros.

WEG

O projeto de ampliação da WEG motores terá um investimento de R$ 140 milhões até 2022. Vai contratar 500 funcionários. Entre os profissionais estão engenheiros eletromecânicos, conferentes, estoquistas, operadores de máquinas e profissionais da área de informática.

Expresso Café

A empresa de classificação de café deve abrir 30 vagas. A implantação será no início de 2019. Haverá vagas para: degustadores de café, operador de máquinas e assistentes operacionais.

Britânia

A Britânia junto com a Philco vão expandir a produção da sua linha branca. Deve gerar 1 mil vagas, em até 2 anos, para técnico em indústria, conferente e estoquista.

Cacique

A fábrica de café instantâneo deve começar a ser construída no primeiro trimestre de 2019. Devem ser gerados cerca de 300 empregos na construção e mais 200 vagas diretas quando a empresa começar a operar. Vagas para: degustador de café, operador de máquinas e assistente operacional.

Randon

A fabricante de reboques vai investir quase R$ 200 milhões na nova fábrica. Quando entrar em operação, a empresa deve gerar cerca de 40 empregos diretos.

Linhares Medical Center

O hospital particular de alta complexidade começa a ser construído no início de 2019, com estimativa de conclusão para 2020. Na construção serão cerca de 200 vagas e 750 na fase de funcionamento para profissionais para compor o corpo clínico.

Laticínios

Há previsão da instalação de dois laticínios em Linhares. Um de investidores locais com a produção de produtos com leite de búfala e outro de investidores nacionais. A expectativa é criar 45 vagas para queijeiros e operadores de máquinas.

Sempre Tem - Carone

O hipermercado será inaugurado no início de 2020 e empregará cerca de 250 após as obras.

Casagrande

Há duas lojas previstas, uma no bairro Aviso e outra no bairro Linhares 5, que deve ser inaugurada em novembro de 2019. Serão cerca de 150 oportunidades.

Outras empresas

A Valeu, empresa de ar-condicionado para ônibus e caminhões, e a Nova Lata, fabricante de latas de metais, vão dar entrada com seus projetos na prefeitura. Já a Belgo Cercas, franquia especializada na venda e instalação de cercas urbanas, vai abrir sua primeira loja no Estado.

MONTANHA

Empreendimentos

A SOS Distribuidoras de Bebidas vai expandir a unidade e criar mais 2 postos de trabalho. O Comercial Boldrini vai realizar expansão e criar mais 8 vagas de emprego.

PINHEIROS

Placas do Brasil

A indústria de fabricação de placas de fibra de madeira vai investir R$ 450 milhões no município e gerar 600 vagas, entre elas, para operadores de maquinário e engenheiros.

SERRA

Diversos

Previsão de investimento de R$ 186 milhões em 22 empreendimentos como atacarejo, indústria cerâmica, supermercados, shopping, indústria de inovação e transportadoras. Serão gerados mais de 6 mil empregos para todos os níveis de escolaridade.

VIANA

Santafé

Está construindo o Parque Empresarial Jabaeté com dois grandes galpões logístico que devem ser entregues ainda no primeiro semestre. São 200 empregos diretos durante as obras e mais 800 diretos e indiretos, voltados para logística, após a construção.

Logmax

A ampliação do galpão da distribuidora de alimentos e embalagens Damare vai gerar 30 empregos diretos. Quando entregue, no primeiro trimestre do ano, serão 60 vagas diretas para trabalhar no local.

Imobiliária Donnabel

Vai construir nove galpões de logísticas. O projeto está em fase de aprovação na prefeitura. A obra vai gerar 30 empregos diretos e, quando inaugurada, cada galpão deve contratar 60 pessoas.

Brazen

A empresa vai construir um condomínio com casas duplex, triplex e apartamentos. Serão gerados inicialmente 60 empregos diretos na área da construção civil na primeira fase da obra, que deve durar dois anos.

Extracenter

A unidade do Extrabom que será aberta no Shopping Mall, no bairro Marcílio de Noronha, vai gerar 200 vagas de emprego diretas.

VITÓRIA

Leroy Merlin

A construção da megaloja deve investir R$ 60 milhões na Capital e gerar 400 empregos, durante a construção e após aberta. Vagas para atendentes e repositores e caixa.

Med Sênior

Será o primeiro hospital geriátrico do país. De acordo coma Med Sênior, serão 350 empregos criados para área administrativa e de medicina.

Rede OK

Serão dois supermercados, em Jardim Camburi e em São Pedro. Serão gerados pelo menos 300 vagas.

Fonte: Prefeituras, governo do Estado e IJSN.