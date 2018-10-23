Mais de 16 mil empregos foram criados no Estado em 2018

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empregos formais voltou a crescer em setembro, com 3.341 postos abertos no mês. O número aponta para o melhor mês de setembro na criação de vagas com carteira assinada dos últimos quatro anos. O mercado de trabalho capixaba está se recuperando. Após três meses com resultados negativos ou baixos, o saldo deformais voltou a crescer em setembro, com 3.341 postos abertos no mês. O número aponta para o melhor mês de setembro na criação de vagas com carteira assinada dos últimos quatro anos.

Espírito Santo acumula 16.675 novos postos de trabalho em 2018, entre janeiro e setembro. O saldo de emprego (que é a diferença entre admissões e demissões) em setembro só foi menor neste ano do que o de maio, quando o Estado abriu 5.604 postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho. Com os números positivos do mês, oacumula 16.675 novos postos de trabalho em 2018, entre janeiro e setembro. O saldo de emprego (que é a diferença entre admissões e demissões) em setembro só foi menor neste ano do que o de maio, quando o Estado abriu 5.604 postos. Os dados são doe foram divulgados ontem pelo

O acumulado do ano até aqui aponta para uma recuperação significativa do mercado de trabalho no Estado. Em 2015, o saldo foi de -44,9 mil vagas; em 2016, foi de -37.914; e em 2017 de -2.053.

vagas é altamente positivo, de longe ele não representa um total recuperação dos postos perdidos, segundo especialista. Atualmente, o Espírito Santo ainda tem mais de 350 mil pessoas desocupadas ou subempregadas, que atuam no mercado informal. Se por um lado o saldo de 16 milé altamente positivo, de longe ele não representa um total recuperação dos postos perdidos, segundo especialista. Atualmente, o Espírito Santo ainda tem mais de 350 mil pessoas desocupadas ou subempregadas, que atuam no mercado informal.

UVV Mário Vasconcelos cita indicadores que colaboram para a melhora na criação de empregos, como a inflação controlada e a taxa de juros mais baixa. O economista e professor daMário Vasconcelos cita indicadores que colaboram para a melhora na criação de empregos, como a inflação controlada e a taxa de juros mais baixa.

A tendência é de o cenário progredir no final de ano, já que sempre há aumento de vagas nessa época, mesmo que sejam temporárias. Acredito que parte desse resultado já tenha sido alavancada pela perspectiva dos comerciantes com as festas de dezembro, analisa o economista.

Vasconcelos ainda ressalta o desempenho da construção civil, que para ele é a prova do aquecimento do mercado. É uma grande geradora de empregos. No ano, o setor tem saldo positivo de 4.071 vagas.

BRASIL

Em todo país, o mercado de trabalho criou 137.336 empregos formais em setembro, o melhor desempenho para o mês desde o ano de 2013.

Esse é o melhor resultado para o mês desde setembro de 2013, quando foram gerados 211.068 empregos formais. O mês de setembro é o nono seguido com criação de empregos formais. A nível nacional, o mês registrou o melhor desempenho do ano e ficou à frente de abril, quando a economia gerou 127.134 empregos formais - até então, o melhor resultado de 2018.

Assim como no Espírito Santo, o crescimento do emprego em ritmo superior ao esperado pelos economistas foi liderado pelo setor de serviços em setembro, com criação de 60.961 empregos.

No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o Caged registra criação de 719.089 empregos formais em todo país.

SETOR DE SERVIÇOS PUXA RETOMADA

O setor que mais criou vagas neste ano no Espírito Santo foi o de serviços, que tem saldo positivo de 8.648 postos de trabalho, segundo dados do Caged. Só em setembro, empresas do segmento criaram 1.843 empregos. Os destaques são as áreas de transportes e comunicações e de imóveis.

Outro setor em recuperação é o da indústria de transformação, que gerou 1.108 novos postos de trabalho em setembro e acumula um saldo positivo de 4.119 vagas no ano.

Na sequência, os principais destaques de 2019 estão sendo a construção civil (saldo de 4.071 vagas) e a agropecuária (1.535).