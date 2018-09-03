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BUSCA POR EMPREGO

Mais de 100 pessoas dormem em fila para garantir emprego em Linhares

Para não perder a chance de trabalho em metalúrgica, cujas vagas serão abertas na segunda (3), diversas pessoas estão na fila do Sine desde a manhã de domingo (02)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 00:08

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 00:08

Pessoas dormem na fila do Sine de Linhares para tentar uma vaga de emprego em metalúrgica Crédito: Reprodução
A busca por emprego se reflete mais uma vez no Espírito Santo. Mais de 100 pessoas estão na fila do Sine de Linhares, desde a manhã de domingo (2), para disputar uma das vagas abertas por uma metalúrgica do município da região Norte do Estado.
Com cadeiras de praia, cobertores, água e comida, todos pretendem virar a noite no meio da rua para garantir uma das 200 senhas distribuídas pelo Sine e, quem sabe, sair do local com um emprego. São 100 vagas para o cargo de auxiliar de linha de produção, que estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (3).
As senhas são entregues, a partir das 8 horas, para quem forma uma fila em frente ao local, de acordo com um aviso que tem na porta do Sine. Outro recado informa os documentos necessários para realizar o cadastro e encaminhamento para a vaga da Brametal.
O primeiro a chegar na fila foi Robson Gaigher, de 44 anos. Ele está desempregado há um ano e disse que, para conseguir um emprego, faz qualquer coisa. Quando a oportunidade aparece, a gente tem que abraçar. Vale a pena chegar cedo na fila. Eu vinha no sábado (1), mas deixei para vir no domingo e deu certo, consegui o primeiro lugar. Cheguei às 8 horas. Está difícil até para fazer bicos e meu filho de 18 anos que precisa sustentar a casa. É pesado para ele, contou Robson, emocionado.
Preparado para passar a noite na rua, o vigilante Ismael de Jesus Souza, de 45 anos, que está desempregado há oito meses, levou uma mochila com água, biscoito e um cobertor. "À noite faz frio, mas vale a pena tudo isso. É difícil vaga assim, que não precisa de experiência nem estudo. Tomara a Deus que uma senha seja minha", afirmou.
O segurança Edivaldo José da Silva Amaral, de 45 anos, disse que chegou na fila às 13 horas. Ele está desempregado há 18 meses. "Vim de Alagoas em busca de emprego em Linhares. Mas as coisas apertaram e estou vivendo de bicos. Agora estou com muita expectativa para conseguir esse emprego", ressaltou.
Sem trabalho fixo desde 2013, o pedreiro Carlos Alberto Lopes, de 50 anos, sonha em ver sua carteira de trabalho assinada novamente. "É difícil para quem vive de bicos, a família que banca todas as despesas. Preciso muito de um emprego de carteira assinada. É muito bom porque tem benefícios, como plano de saúde", destacou.
Buscando uma oportunidade de emprego há oito meses, o soldador José Lopes, de 44 anos, também chegou cedo na fila. "Estou há muito tempo batalhando por um emprego. Estamos enfrentando uma crise, está muito difícil. Mas tenho fé que vou conseguir, preciso muito. A gente tem muitos sonhos que ficaram para trás", afirmou.
AS VAGAS
Para concorrer a uma das 100 vagas de auxiliar de linha de produção da Brametal, o candidato precisa ter ensino fundamental incompleto e disponibilidade para trabalhar em regime de turno. 

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