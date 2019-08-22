Maioria no STF vota pela proibição da redução do salário de servidor

Sessão plenária do STF nesta quinta-feira (22) Crédito: Carlos Moura/STF

Seis dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram pela proibição da redução da jornada de trabalho e do salário de servidores por Estados e municípios, nesta quinta-feira (22). A ação previa que isto acontecesse quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto previsto em lei, de 60% da Receita Corrente Líquida (RCL) com gasto de pessoal.

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas estava suspensa desde 2002 pelo Supremo pela possibilidade de ferir a Constituição. Nesta semana, a Corte retomou a análise de ações que questionavam diversos dispositivos da lei. O placar foi de seis ministros contra e quatro a favor. A redução salarial temporária está prevista na, mas estava suspensa desde 2002 pelo Supremo pela possibilidade de ferir a Constituição. Nesta semana, a Corte retomou a análise de ações que questionavam diversos dispositivos da lei.

O relator, Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar e defendeu a instituição da redução. Ele ressaltou que a Constituição admite a exoneração de servidores se o poder público extrapolar o teto de gastos com salários. Portanto, a redução dos salários e das jornadas previstas na LRF seriam alternativas para a solução mais drástica.

Mas a maioria acompanhou Edson Facchin, que discordou de Moraes, afirmando que a Constituição proíbe a redução de salários dos servidores – portanto, a alternativa da LRF seria inconstitucional.

Embora o placar já esteja delineado, a votação não foi concluída. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, suspendeu o julgamento para aguardar a presença do ministro Celso de Mello, que estava ausente. Somente com o voto dele o caso estará definido oficialmente.

Votaram contra a redução

- Luís Roberto Barroso

- Gilmar Mendes

- Dias Toffoli

Votaram a favor da redução

- Edson Fachin

- Rosa Weber

- Cármen Lúcia

- Ricardo Lewandowski

- Marco Aurélio Mello