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Em Balneário Camboriú

Maior prédio residencial do mundo terá 500 metros e marca de Senna

Antes chamado de Triumph Tower, empreendimento rebatizado de Senna Tower terá conceito assinado por uma das sobrinhas do piloto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 set 2024 às 09:35

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 09:35

Aquele que promete ser o maior prédio residencial do mundo, que será erguido em Balneário Camboriú (SC), foi rebatizado de Senna Tower, em homenagem ao piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu há 30 anos. Anteriormente, o prédio seria chamado de Triumph Tower, nome anunciado em abril deste ano. O investimento do Senna Tower é de aproximadamente R$ 3 bilhões, segundo a construtora responsável pela obra, a FG Empreendimentos.
De acordo com a construtora, famosa por erguer prédios gigantes na cidade catarinense, o Senna Tower terá mais de 500 metros de altura - quando concluído, ele deverá superar o Central Park Tower, em Nova York, com seus 472 metros de altura. O prédio nos EUA é o residencial mais alto do mundo atualmente, segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano, em português), organização sem fins lucrativos que cataloga as maiores edificações do mundo.
Construtora FG Empreendimentos diz que o Senna Tower será o residencial mais alto do mundo
Construtora FG Empreendimentos diz que o Senna Tower será o residencial mais alto do mundo Crédito: FG Empreendimentos/Divulgação
A construção do agora Senna Tower marca uma parceria entre a FG Empreendimentos e a marca Senna, criada pelo piloto e administrada por uma de suas sobrinhas, Bianca Senna. "A chegada da marca Senna ao mercado imobiliário materializa o espírito de Ayrton em uma obra-prima arquitetônica, um legado que transcende gerações", afirma Bianca, em nota divulgada pela FG Empreendimentos.
Uma outra sobrinha de Ayrton, a artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, é a responsável por assinar o conceito do arranha-céu. Entre as obras assinadas pela artista está um busto de 3,5 metros em homenagem ao tio, que havia sido instalado no Autódromo de Interlagos. "O Senna Tower é uma obra de arte de proporções monumentais: um símbolo que nos inspira a buscar superar nossas limitações para expressar o que há de grandioso dentro de nós", diz a artista.
A FG Empreendimentos afirma que, além de áreas residenciais e privativas, o projeto prevê áreas de entretenimento, lazer e gastronomia abertas ao público, além de um espaço imersivo sobre Ayrton Senna. Ao todo, serão 228 unidades, incluindo duas coberturas triplex de 903 metros quadrados e outras quatro duplex de 600 metros quadrados. Outras 18 unidades terão entre 420 metros quadrados a 563 metros quadrados. Outros apartamentos serão "menores", com até 400 metros quadrados. O projeto inclui ainda oito elevadores rápidos e 6 mil metros quadrados de áreas de lazer, distribuídas em seis pavimentos.
O Senna Tower será erguido em um terreno pertencente ao empresário Luciano Hang, da Havan. Apesar de ser proprietário do terreno, ele não tem relação direta com as obras e projetos, nem com as decisões da construtora.
Construtora FG Empreendimentos diz que o Senna Tower será o residencial mais alto do mundo
Construtora FG Empreendimentos diz que o Senna Tower será o residencial mais alto do mundo Crédito: FG Empreendimentos/Divulgação
A FG Empreendimentos informou que o Senna Tower já recebeu a aprovação do estudo de impacto de vizinhança, a licença de implantação ambiental e já está aprovado junto à prefeitura de Balneário Camboriú.
Um estudo de impacto da vizinhança sobre o então Triumph Tower (atual Senna Tower), protocolado na prefeitura da cidade catarinense, indicava que o arranha-céu será erguido em uma área de 5.916 metros quadrados, na altura do número 4.466 da Avenida Atlântica, no Centro da cidade.
Ele será vizinho de outros arranha-céus: ficará a cerca de 500 metros de distância do One Tower, prédio residencial mais alto do Brasil atualmente, também da FG Empreendimentos. Com 290 metros de altura, o One Tower também foi erguido em um terreno que pertencia ao empresário Luciano Hang e foi entregue em dezembro de 2022. A Avenida Atlântica também é endereço do Boreal Tower, residencial com 241 metros de altura, que fica no número 684 da via.

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