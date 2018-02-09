Maior desafio da juventude é controlar a ansiedade

Gustavo de Maio e João Paulo Martins transformaram o hobby de fabricar as próprias cervejas em negócio Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Se de um lado o espírito inovador conta pontos a favor dos jovens, por outro a ansiedade é a principal característica a ser administrada por eles, alertam os especialistas.

Normalmente, o jovem acha que pode tudo, mas é preciso ter cautela. Ele precisa controlar a ansiedade de ter um retorno rápido. Para ter sucesso, é preciso ter experiência com erros e acertos. O segredo é não desistir e acreditar no potencial, afirma o professor de empreendedorismo da UVV, Rafael Galveas.

Mas ele acrescenta que a juventude está antenada às tendência de mercado e consumo. O domínio da tecnologia faz com que ela tenha mais vantagens, diz.

Já a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, também reforça que é preciso ter paciência. Perseverar no negócio, promovendo mudanças e realinhamentos de rota, faz diferença para ter sucesso. O imediatismo do jovem muitas vezes poderá se contrapor ao tempo de maturidade para que qualquer negócio se firme, ressalta.

O analista do Sebrae-ES, Pedro Henrique Maciel Vianna, aponta que outro desafio dos jovens empreendedores é a falta de experiência com o mercado. Por isso, é essencial que a pessoa conheça muito bem o mercado em que vai atuar e o produto ou serviço oferecidos, além de se capacitar, orienta.

Quem quer empreender precisa acreditar na ideia, estudar e seguir atrás do sonho, acrescenta Gustavo de Maio. Ele e o amigo João Paulo Martins transformaram o hobby de fabricar a própria cerveja em um negócio. Trabalhei em grandes empresas, mas não estava contente. Fazíamos a nossa cerveja em casa e vimos que o mercado crescia e que seria uma boa oportunidade, conta o dono da Bigstep, que já tem planos que expandir a produção.

Ser empreendedor é tentar melhorar sempre

A alergia a glúten e lactose fez com que Ida Paula Gusmão de Oliveira, de 30 anos, começasse a produzir bolos, pães e snacks para o próprio consumo. Ela é engenheira mecânica e trabalhava em uma empresa de petróleo e gás.

Ida Paula Gusmão investiu em alimentação saudável Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Antes mesmo de descobrir a alergia, já tinha uma alimentação mais saudável. Meus colegas começaram a encomendar os snacks que eu levava. Percebi que este era um negócio rentável por conta da minha própria demanda. Em novembro, fez um ano que criei a Tô Fit. Começamos pequenos e hoje já somos referência nesse tipo de alimento. Nossa meta agora é vender para fora do Estado. Ser empreendedora é ter desafios, é estabelecer metas diárias para tentar melhorar sempre, diz.

PERFIL DOS EMPREENDEDORES JOVENS





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DICAS

Plano de negócios

Pesquise quem é o seu público, quem são seus concorrentes e fornecedores, pontos fortes e fracos do negócio, entre outros aspectos. Caso não consiga fazer sozinho, procure instituições que possam orientá-lo, como o Sebrae.

Pesquise o mercado

Entender a concorrência é fundamental na hora de abrir uma empresa; Procure fazer uma pesquisa profunda para se tornar um especialista no assunto. Procure não ficar desmotivado caso o mercado pareça competitivo demais. Um mercado inchado significa que muitas pessoas estão se dando bem nessa área de atuação e você também pode ser bem-sucedido.

Tenha um objetivo

Muitos empreendedores costumam estabelecer novas metas a cada seis meses. No entanto, é sempre importante ter uma meta principal a ser alcançada. Pense em qual é o seu objetivo maior e planeje dar um pequeno passo a cada dia para chegar lá.

Rede de relacionamentos

Deixe o orgulho de lado e não tenha medo de pedir ajuda a amigos e pessoas da sua rede de relacionamentos. Tente encontrar um mentor, ou seja, alguém reconhecido no mercado, com experiência na sua área de atuação, que possa dar conselhos e abrir as portas usando sua rede de contatos.

Prepare-se para vender

Para atingir os objetivos financeiros da sua empresa você precisa ter algo para ser vendido. Lembre-se que você é o principal vendedor da empresa, principalmente se o seu negócio for pequeno. É preciso criar metodologias para vendas, seja do seu serviço ou produto.