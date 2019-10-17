Home
Maia quer votar Lei de Saneamento nos próximos 15 dias

A fala do  presidente da Câmara foi feita em evento organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo

Francisco Carlos de Assis e Cynthia Decloedt

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:20

 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que vai tentar votar a Lei de Saneamento nos próximos 15 dias e devolver para apreciação do Senado. A fala foi feita em evento organizado pelo Banco BTG Pactual, em São Paulo.

Ele disse estar bastante otimista em relação a aprovação da Lei do Saneamento e com a reforma administrativa, que trará maior eficiência para a administração pública. Segundo o deputado o difícil da reforma administrativa será cortar os privilégios. "A AGU e a Receita (Federal) já conseguiram furar o teto dos gastos", criticou.

