Maia quer instalar comissão da reforma tributária na Câmara nesta semana

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou que quer instalar a comissão especial que analisará a reforma tributária nesta semana.
O colegiado já foi criado, mas não está em funcionamento. A ideia é que comece a tramitar logo que a Previdência saia da fase de comissão para não haver conflito com as duas propostas.
Maia diz ainda que espera votar a reforma da Previdência ainda nesta semana na comissão especial e aprovar o texto no plenário no mês de julho.
"A gente tem uma expectativa de que, se nada mudar, a gente possa votar até quinta-feira [27] na comissão a reforma da Previdência, deixar o projeto pronto para o plenário", afirmou.
Outro projeto que é considerado prioritário é o marco do saneamento, que foi aprovado pelo Senado. Maia disse que quer votá-lo neste semestre ou na primeira semana de agosto.
Neste semestre o prazo é curto para votações, porque, com as festividades de São João, o plenário tende a ser esvaziado nesta semana. Além disso, há o recesso parlamentar nas duas últimas semanas de julho.