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Socorro ao setor

Maia: 'Não dá, em um governo liberal, o BNDES virar dono das aéreas'

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou nesta quinta (2) o socorro que está sendo desenhado pelo BNDES para as empresas aéreas, diante da crise do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 15:35

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 15:35

Rodrigo Maia
Rodrigo Maia criticou pacote de ajuda às companhias aéreas que está sendo desenhado pelo governo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
socorro que está sendo desenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as empresas aéreas, por conta da crise do coronavírus, foi alvo de críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta quinta-feira (2).
Em live com investidores e analistas, organizada pelo Banco Santander, Maia disse que está ouvindo queixas sobre o auxílio.
"Do jeito que o BNDES quer emprestar, ele vai virar dono de todas as companhias aéreas", disse Maia.

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"Não dá, em um governo liberal, o BNDES caminhar numa linha que me parece, pela crítica que estou ouvindo, acabar sendo dono das aéreas".
O BNDES ainda não divulgou como será o pacote de socorro às empresas do setor, mas o presidente Gustavo Montezano adiantou, no último domingo (29), que o banco estuda comprar debêntures (títulos de dívida privada) conversíveis em participação nas companhias.

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