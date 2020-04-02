Maia: 'Não dá, em um governo liberal, o BNDES virar dono das aéreas'

O socorro que está sendo desenhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as empresas aéreas, por conta da crise do coronavírus, foi alvo de críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta quinta-feira (2).
Em live com investidores e analistas, organizada pelo Banco Santander, Maia disse que está ouvindo queixas sobre o auxílio.
"Do jeito que o BNDES quer emprestar, ele vai virar dono de todas as companhias aéreas", disse Maia.
"Não dá, em um governo liberal, o BNDES caminhar numa linha que me parece, pela crítica que estou ouvindo, acabar sendo dono das aéreas".
O BNDES ainda não divulgou como será o pacote de socorro às empresas do setor, mas o presidente Gustavo Montezano adiantou, no último domingo (29), que o banco estuda comprar debêntures (títulos de dívida privada) conversíveis em participação nas companhias.