Maia: 'Não dá, em um governo liberal, o BNDES virar dono das aéreas'

Rodrigo Maia criticou pacote de ajuda às companhias aéreas que está sendo desenhado pelo governo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em live com investidores e analistas, organizada pelo Banco Santander, Maia disse que está ouvindo queixas sobre o auxílio.

"Do jeito que o BNDES quer emprestar, ele vai virar dono de todas as companhias aéreas", disse Maia.

"Não dá, em um governo liberal, o BNDES caminhar numa linha que me parece, pela crítica que estou ouvindo, acabar sendo dono das aéreas".