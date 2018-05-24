Maia diz que governo só vai eliminar Cide após votação no Congresso

Rio de Janeiro - O presidente da Câmera dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Depois de dizer que esperava um posicionamento favorável sobre o fim da Cide-Combustível até o final desta quarta-feira (23) o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recuou e, agora, diz que o governo já decidiu que só editará o decreto sobre o fim do tributo incidente sobre o diesel após o Congresso aprovar projeto que reonera a folha de pagamento de setores produtivos.

Maia afirmou que pode votar a matéria da reoneração na sessão desta quarta-feira (23), desde que incluindo um porcentual provisório de redução de PIS/Cofins no diesel. Ele ponderou que, caso isso ocorra, será preciso encontrar outra fonte para cobrir a Cide.

Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) chegou a dizer durante reunião desta tarde com representantes dos caminhoneiros que o decreto seria editado ainda hoje nesta quarta (23).

Apesar disso, a categoria considerou a medida insuficiente, pois representaria uma redução de apenas cinco centavos no preço do combustível.