Home
>
Economia (BR)
>
Maia desiste de recepcionar Bolsonaro no Congresso antes de votação

Maia desiste de recepcionar Bolsonaro no Congresso antes de votação

Uma atualização divulgada nesta manhã e quarta, no entanto, havia retirado o compromisso do seu itinerário

Agência Estado

Publicado em 10 de julho de 2019 às 13:38

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia Crédito: Divulgação | Arquivo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), desistiu de recepcionar o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (10), no Congresso. Bolsonaro foi ao local para participar de um culto da Frente Parlamentar Evangélica ministrado pelo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Ele também participou por alguns minutos de uma sessão solene no plenário da Casa em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus.

Recomendado para você

A categoria reivindica ao menos um reajuste salarial pela inflação e a continuidade dos benefícios já existentes

Correios vão à Justiça por falta de acordo com funcionários sobre salários e benefícios

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Inicialmente, a agenda de Maia, divulgada na noite de terça-feira, previa que ele estaria na Câmara para receber Bolsonaro e que também participaria do culto. Uma atualização divulgada nesta manhã e quarta, no entanto, havia retirado o compromisso do seu itinerário. Na terça, o próprio deputado havia dito a jornalistas que chegaria ao parlamento nesta quarta por volta das 10h30.

O plenário da Câmara aprovou no começo da madrugada desta quarta, por 353 votos a 118, o requerimento apresentado pelo PSL para o encerramento da discussão sobre a reforma da Previdência. Na sequência, Maia encerrou os trabalhos e convocou nova sessão para esta quarta-feira, às 9h.

Em discurso no plenário, Bolsonaro contou que Maia entrou em contato com ele nesta manhã para explicar que, em virtude do horário em que a sessão que começou a discutir a reforma da Previdência foi encerrada, já na madrugada desta quarta, ele não pôde se fazer presente. "Mas ele aqui é o nosso general, conduzirá o destino da nação e da nossa votação", disse Bolsonaro, na casa.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Previdência

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais