Home
>
Economia (BR)
>
Lula: quando Trump quiser conversar, o 'Lulinha paz e amor' vai estar aqui

Lula: quando Trump quiser conversar, o 'Lulinha paz e amor' vai estar aqui

"Ninguém pode dizer que eu não quero negociar. O problema é que os americanos não querem", disse presidente brasileiro durante entrevista

Geovani Bucci e Lavínia Kaucz

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 18:51

Presidente dos Estados Unidos anunciou que produtos brasileiros serão taxados em 50%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 28, que "o Lulinha paz e amor" vai estar disponível para conversar quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quiser falar sobre o tarifaço. O petista criticou o comportamento do mandatário americano e disse que não há mais espaço para "imperador" no mundo. As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Balanço Geral MG, da Rede Record.

Recomendado para você

Entre as medidas adotadas pelo governo federal, Lula voltou a exaltar a aprovação da reforma tributária, que classificou como "possivelmente a mais moderna de qualquer país do mundo"

Congresso votará na semana que vem isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, diz Lula

O projeto começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 1° de setembro, e tem duração de 90 dias. Participam dos testes 19 postos em todo o país

INSS estuda ampliar atendimento presencial e adota projeto-piloto

Segundo ministro, medida vai aumentar transparência e diminuir risco de lavagem de dinheiro. Haddad diz que Receita lançou R$ 8 bi em autos de infração tributária após operação contra PCC

Receita vai enquadrar fintechs como instituições financeiras, diz Haddad

"Ninguém pode dizer que eu não quero negociar. O problema é que os americanos não querem negociar. São três ministros de alto nível para negociar (Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira). Só que ninguém dos Estados Unidos quer conversar", disse Lula. "O presidente americano se acha dono do planeta. Ele acha que pode afirmar o que ele quiser e os outros têm que obedecer. E ficam dizendo: 'Ah, o Lula tinha que ligar'. Eu não."

O presidente afirmou que "há muito tempo aprendeu a andar de cabeça erguida" e que "um homem digno não rasteja diante de outro". Também ressaltou que o presidente americano sequer lhe enviou uma carta e ainda criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pelas declarações que este havia feito contra ele.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Ricardo Medeiros e Evan Vucci/AP

"Se ele estudasse um pouco, se ele deixasse de querer ser um falso humilde e bater o pé na verdade, ele ia saber que nós temos outro mecanismo para vender nossos produtos", continuou Lula. "No começo do século, as exportações americanas significavam 20% das exportações brasileiras. Hoje significam 12%. Desses 12%, só 4% foram taxados, sabe, acima da média."

O petista afirmou ainda que o comércio brasileiro com a China é o dobro do realizado com os Estados Unidos - são US$ 160 bilhões contra US$ 80 bilhões. Segundo ele, enquanto a relação com os chineses gera um superávit de mais de US$ 30 bilhões, com os norte-americanos o saldo é deficitário, acumulando, em 15 anos, cerca de US$ 410 milhões em perdas.

LEIA MAIS

Homem que se respeita não rasteja para outro, diz Lula sobre não ligar para Trump

Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

Café fica 40% mais caro para produtor e deve pressionar preços nas gôndulas

Haddad: tarifaço machuca um pouco, mas Brasil tem condições de enfrentar

Câmara vai dar total atenção à MP sobre tarifaço, afirma Hugo Motta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Tarifaço

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais