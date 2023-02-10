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A volta da companheira

Lula indica Dilma para o Banco dos Brics; salário gira em torno de R$ 290 mil

Ex-presidente vai presidir o banco que tem sede em Xangai, na China. Órgão multilateral tem como objetivo financiar obras no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 fev 2023 às 19:02

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 19:02

A ex-presidente Dilma Rousseff em evento do BNDES
A ex-presidente Dilma Rousseff em evento do BNDES Crédito: Alexandre Brum/Agência Enquadrar/Folhapress
A ex-presidente Dilma Rousseff vai dirigir o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Atual carteira da instituição financeira é de US$ 32 bilhões.
Com sede em Xangai, o NBD - também conhecido como Banco dos Brics - tem como objetivo financiar obras para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países que compõem o colegiado de economias emergentes.
Lula irá para Pequim na segunda quinzena de março e a expectativa é de que leve Dilma com ele na viagem. O Estadão apurou que a indicação da ex-presidente para comandar o NDB já conta com a aprovação de todos os integrantes dos Brics.
De acordo com o jornal O Globo, Dilma deve receber um salário de pelo menos R$ 290 mil por mês no banco. O valor considera o montante de US$ 55,5 mil por mês, que é o total de salário e benefícios que cada um dos seis chefes do banco recebem.
O governo pediu que o diplomata Marcos Troyjo, atual presidente do NBD, renuncie ao comando da instituição. Indicado para o cargo pelo então presidente Jair Bolsonaro, Troyjo teria mandato até 2025 e já está no Brasil. O diplomata foi convidado para fazer parte da equipe do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Impeachment

Dilma sofreu impeachment em 2016 por conta de pedaladas fiscais e, desde então, não voltou a ocupar cargos públicos. Em 2018, ela tentou se eleger senadora por Minas Gerais e foi derrotada.
Durante a campanha eleitoral do ano passado, circularam rumores de que Lula esconderia a ex-presidente para que a rejeição dela não colasse nele, mas isso não ocorreu.
Desde a vitória de Lula, Dilma tem participado de cerimônias em Brasília e chegou a discursar na posse do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias. No Palácio do Planalto, toda vez que teve o nome anunciado, Dilma foi saudada pela plateia como "guerreira do povo brasileiro".
Antes de indicar a aliada para o Banco dos Brics - criado em 2014, quando a petista era presidente -, Lula cogitou a possibilidade de nomeá-la para a embaixada do Brasil em Portugal, mas ela não quis.

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