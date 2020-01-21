Luiza Trajano é eleita Pessoa do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-EUA Crédito: Instagram

A Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, de Nova York, nomeou a empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho da Magazine Luiza, como pessoa do ano em 2020. A entrega do prêmio será no dia 14 de maio em Nova York.

Em 2019, a organização reconheceu o presidente Jair Bolsonaro como personalidade do ano pela sua intenção de "fomentar laços comerciais e diplomáticos" bilaterais.

O prêmio tem 50 anos e é dedicado a duas figuras públicas de cada país. A organização ainda não informou quem foi o americano escolhido.

Passaram pela lista nos últimos anos os brasileiros João Doria, governador de São Paulo, Sergio Moro, ministro da Justiça, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o banqueiro André Esteves.

No anúncio, a entidade destaca o papel de Luiza Trajano na oferta de compra por crédito no varejo e a responsabiliza pelo "salto em inovação e crescimento que colocou a Magazine Luiza entre as maiores varejistas do país".

À Folha de S.Paulo, a executiva destacou a importância de uma mulher receber o prêmio. "Isso abre as portas para que outras também recebam e demonstra a força econômica e empreendedora de todas", afirmou.

A executiva é a segunda nomeada. Em 2008, a Câmara reconheceu Yolanda Vidal Queiroz, ex-presidente do Grupo Edson Queiroz.

Luiza Trajano presidiu a companhia até passar o cargo ao filho Frederico em 2016. Desde 2015, quando teve um dos maiores prejuízos, a rede passou a concentrar investimento na área digital, promovendo a integração de vendas das lojas física e online.

Também apostou no aplicativo de compras Magalu, entre os mais baixados do país, e criou um laboratório interno com cerca de 450 engenheiros e especialistas dedicado à inovação da marca.

Em 2019, a empresa adquiriu a Netshoes e aumentou sua participação no ecommerce, que gira em torno de 15%.

A varejista foi um dos destaques da Bolsa no ano passado, com valorização de 110%. Desde a abertura de capital, em 2011, a valorização ultrapassa 2.695%.

Além da atuação nos negócios, Luiza Trajano também participa do conselho de 12 entidades e lidera o Grupo Mulheres do Brasil, que atua com políticas afirmativas contra desigualdade de gênero, presente em Nova York.