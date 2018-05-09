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Queda

Lucro líquido da GOL cai 6%, para R$ 220,8 milhões

Preço das passagens da companhia aumentou 13 entre janeiro e março deste ano

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 13:24
Avião da Gol Crédito: Divulgação
A GOL registrou lucro líquido de R$ 220,8 milhões no primeiro trimestre de 2018. O número representa uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a empresa, o resultado foi influenciado pelo câmbio e despesas com a emissão de títulos no exterior.
A empresa, que vem apostando em corte de custos e na maior oferta de assentos mais rentáveis, conseguiu uma geração de caixa operacional, medida pelo Ebitda, de R$ 654,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 80,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida no trimestre chegou a R$ 3,0 bilhões, um incremento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o balanço da companhia, a tarifa média chegou a R$ 334,72 no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 13,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
No trimestre, o número de passageiros pagantes transportados por quilômetros voados teve aumento de 4,5%, passando para R$ 10 bilhões. O valor médio pago por passageiro por quilômetro voado subiu 10,3% na comparação trimestral, resultando em um aumento de 10,7% na receita por assento por quilômetro voado.
- Os resultados da companhia comprovam a assertividade da estratégia de oferecer um produto de qualidade, ao mesmo tempo em que atuamos incansavelmente na eficiência de custos - comenta Paulo Kakinoff, presidente da GOL.

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