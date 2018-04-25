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Crescimento

Lucro da Telefônica sobe 10%, para R$ 1,098 bi no 1º trimestre

Resultado da dona da marca Vivo teve crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:06
Receita líquida contábil totalizou R$ 10,789 bilhões, expansão de 1,9% Crédito: Vitor Jubini - GZ
A Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, apresentou lucro líquido contábil de R$ 1,098 bilhão no primeiro trimestre de 2018, um crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados fazem parte do balanço publicado pela empresa. Os resultados contábeis já consideram os efeitos da adoção da norma IFRS 15, referente à nova metodologia de alocação de receitas de contratos com clientes.
O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) contábil atingiu 3,514 bilhões, um avanço de 8,0% na mesma base de comparação. A margem Ebitda subiu 2,0 pontos porcentuais, para 35,2%.
A receita líquida contábil totalizou R$ 10,789 bilhões, expansão de 1,9%.
A Telefônica Brasil também divulgou seus números pro forma, isto é, sem considerar os efeitos da norma IFRS 15, tornando os resultados comparáveis com os números já reportados um ano atrás.
Na base pro forma, a companhia teve lucro líquido de R$ 1,079 bilhão no primeiro trimestre de 2018, alta de 8,3% em relação ao mesmo período de 2017.
O Ebitda pro forma atingiu R$ 3,765 bilhões, aumento de 7,2%, enquanto a margem Ebitda cresceu 1,8 ponto porcentual, para 35,0%.
A receita líquida pro forma totalizou R$ 10,759 bilhões, crescimento de 1,6%. 

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