Lojistas fazem promoções de olho nos jogos da Copa do Mundo

Vendedoras Daniele e Gabriela mostram produtos para animar a torcida pelo Brasil Crédito: Bernardo Coutinho

As lojas tradicionais de atacado e varejo comemoram a chegada da Copa do Mundo. O cliente que entra fica rodeado por cores da bandeira do Brasil para entrar no clima do megaevento esportivo. Nas prateleiras, artigos como chapéus, bandeiras e as famosas vuvuzelas. Além do clima festivo, promoções e condições especiais de pagamento entram em prática para incentivar ainda mais as compras.

E as vendas já estão a todo vapor. No Atacado São Paulo, em Vitória, o dono da loja, que já está no mercado há 34 anos, confia na Seleção Brasileira.

Em todos os anos de Copa, nós vendemos muito esses itens. Só coisa do Brasil. A procura está começando agora, mas a venda está bem crescente, em torno de 20% . Neste ano, as pessoas estão acreditando, conta Paulo Cesar Sarria.

O comerciante explica que o foco é vender para os lojistas, por isso, oferece valores diferenciados e até 180 dias para o início do pagamento. Mas também há produtos no varejo que estão com preço especial, por ser uma loja de atacado, ele diz.

Na internet, as promoções de eletrônicos nas grandes lojas do ramo também são fáceis de encontrar. A aposta é, principalmente, nas televisões. Em um dos sites pesquisados, uma Smart TV LED 40 Full HD é vendida a R$ 1.539, um preço quase 50% menor do que o valor original.

Com uma rede que atua há 58 anos no mercado, passando por muitas Copas, Cláudio Sipolatti conta que a procura maior pelo produto começou em maio. A expectativa é de que haja um incremento de 30% nas vendas de televisões. Mas o empresário lembra que refrigeradores, freezers, churrasqueiras e aparelhos de som também têm grande saída. A loja oferece promoções e prazo prolongado de pagamento, com possibilidade de parcelamento em 24 meses.

A Copa do Mundo nos dá muitas oportunidades. O período é de festa antes, festa depois, churrascos, encontros de famílias. Sempre que há comemoração ou uma reunião, a gente vende.

A Federação do Comércio do Espírito Santo prevê impactos positivos nos segmentos de eletrônicos, vestuário, acessórios e supermercados. Também se espera grande movimentação de pessoas nos segmento de bares e restaurantes. Outro impacto positivo deve acontecer nas agências de viagens, não só para o destinos internos, mas até para a Rússia, país que vai sediar a Copa.