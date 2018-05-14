Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Lojistas fazem promoções de olho nos jogos da Copa do Mundo
Mercado aquecido

Lojistas fazem promoções de olho nos jogos da Copa do Mundo

Há lojas que oferecem até 50% de desconto em televisores. Copa deve elevar vendas

Publicado em 13 de Maio de 2018 às 23:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2018 às 23:45
Vendedoras Daniele e Gabriela mostram produtos para animar a torcida pelo Brasil Crédito: Bernardo Coutinho
As lojas tradicionais de atacado e varejo comemoram a chegada da Copa do Mundo. O cliente que entra fica rodeado por cores da bandeira do Brasil para entrar no clima do megaevento esportivo. Nas prateleiras, artigos como chapéus, bandeiras e as famosas vuvuzelas. Além do clima festivo, promoções e condições especiais de pagamento entram em prática para incentivar ainda mais as compras.
E as vendas já estão a todo vapor. No Atacado São Paulo, em Vitória, o dono da loja, que já está no mercado há 34 anos, confia na Seleção Brasileira.
Em todos os anos de Copa, nós vendemos muito esses itens. Só coisa do Brasil. A procura está começando agora, mas a venda está bem crescente, em torno de 20% . Neste ano, as pessoas estão acreditando, conta Paulo Cesar Sarria.
O comerciante explica que o foco é vender para os lojistas, por isso, oferece valores diferenciados e até 180 dias para o início do pagamento. Mas também há produtos no varejo que estão com preço especial, por ser uma loja de atacado, ele diz.
Na internet, as promoções de eletrônicos nas grandes lojas do ramo também são fáceis de encontrar. A aposta é, principalmente, nas televisões. Em um dos sites pesquisados, uma Smart TV LED 40 Full HD é vendida a R$ 1.539, um preço quase 50% menor do que o valor original.
Com uma rede que atua há 58 anos no mercado, passando por muitas Copas, Cláudio Sipolatti conta que a procura maior pelo produto começou em maio. A expectativa é de que haja um incremento de 30% nas vendas de televisões. Mas o empresário lembra que refrigeradores, freezers, churrasqueiras e aparelhos de som também têm grande saída. A loja oferece promoções e prazo prolongado de pagamento, com possibilidade de parcelamento em 24 meses.
A Copa do Mundo nos dá muitas oportunidades. O período é de festa antes, festa depois, churrascos, encontros de famílias. Sempre que há comemoração ou uma reunião, a gente vende.
A Federação do Comércio do Espírito Santo prevê impactos positivos nos segmentos de eletrônicos, vestuário, acessórios e supermercados. Também se espera grande movimentação de pessoas nos segmento de bares e restaurantes. Outro impacto positivo deve acontecer nas agências de viagens, não só para o destinos internos, mas até para a Rússia, país que vai sediar a Copa.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados