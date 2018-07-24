Lojas usarão fotos de clientes para liberar compras no Espírito Santo

Reconhecimento facial Crédito: Pixabay

Na busca por diminuir os números de fraudes, lojistas vão usar o reconhecimento facial de clientes para liberar compras e crédito. A expectativa é de que com a implementação dessa ferramenta haja uma redução de mais de 50% no total de golpes aplicados no comércio.

O responsável pela criação dessa ferramenta tecnológica é o SPC Brasil, mas aqui no Estado ela está sendo disponibilizada para os 1,3 mil comércios associados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória.

A base de dados do SPC já conta com aproximadamente 30 milhões de rostos associados as suas pesquisas. No Espírito Santo, os testes começaram a serem feitos há cerca de dois meses em duas empresas.

As informações foram coletadas por terceiros, principalmente comércios varejistas, ou por instituições ligadas ao SPC Brasil, que podem pedir que o consumidor seja fotografado enquanto a loja analisa se ele está com o nome sujo.

De acordo com a Adriano Ohnesorge, presidente da CDL Vitória, a implementação da biometria facial vai gerar maior segurança para quem compra e para quem vende. Entendemos que essa é uma forma muito dinâmica e positiva para a aprovação do crédito, além de contribuir para a segurança do consumidor. Hoje, um dos grandes problemas que enfrentamos é de pessoas que utilizam o nome de outros para adquirir crédito ou comprar. Em alguns casos, chega a ser o próprio filho quem usa o nome de um dos pais, relatou.

João Elvécio Faé, vice-presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), explica que redes de utilidades domésticas, móveis e eletrodomésticos são as que mais sofrem com fraudes. Qualquer iniciativa que venha a contribuir com a identificação do cliente na hora da compra é fundamental, disse.

CADASTRO

Quando o cliente for comprar, no carnê ou crédito da loja, ou contratar uma linha de crédito, ele poderá realizar o cadastro do reconhecimento facial, que é facultativo. São coletadas informações como nome completo, telefone, CPF e endereço. Os dados são armazenados na base nacional do SPC.

De acordo com a advogada Yasmin Espigariol, é importante ficar atento à forma como está sendo feito o cadastro. Tudo o que é imposto de forma que o consumidor não possa se recusar a fazer, no que diz respeito às informações pessoais dele, fere a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor. Os dados pessoais de cada indivíduo são sigilosos, mesmo que ele queira e autorize sua exposição.

Segundo o gerente de negócios da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, hoje não existem muitos sistemas que impeçam as fraudes e que, com a implementação da biometria facial, será possível reduzir os casos em 50%.

Ainda de acordo com Calenzani, o sistema estará disponível para as lojas associadas à CDL Vitória. A biometria facial está disponível para quem quiser usá-la e em todo o Brasil. A consulta será pela internet, no site da CDL. Basta que o comerciante peça para ter acesso à plataforma e a liberação é no mesmo dia, explicou.

SEGURANÇA

A ferramenta do SPC foi anunciada uma semana após o Senado aprovar o projeto de proteção de dados. Para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (PLC 53/2018) entrar em vigor é preciso a sansão do presidente da República.

Todos os dias, segundo o presidente da CDL Vitória, o site do SPC recebe, em média, 5 mil ataques em busca dos dados cadastrados. Mesmo assim, de acordo com Ohnesorge, a plataforma é extremamente segura.