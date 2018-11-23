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Disputa por produtos

Lojas lotadas e filas longas em dia de Black Friday na Grande Vitória

No Centro de Vitória, uma loja de departamento abriu as portas às 6h30 e vai funcionar até a meia-noite desta sexta (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 12:14

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 12:14

Esta sexta-feira (23), dia de Black Friday em todo o Brasil, o cenário em muitas lojas da Grande Vitória é o mesmo: muita gente, longas filas e consumidores ávidos por produtos em promoção. A exemplo do que aconteceu nesta quinta-feira (22), um hipermercado, localizado em Bento Ferreira, Vitória, amanheceu com uma enorme fila, antes mesmo do local abrir, às 8 horas. 
> Confira as opções gastronômicas para esta Black Friday
Já em uma loja de material esportivo, em um shopping em Itaparica, Vila Velha, muita gente se aglomerou na porta do estabelecimento. O local foi completamente "invadido" pelos consumidores em busca de produtos com preço baixo.
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No Centro de Vitória, uma loja de departamento abriu as portas às 6h30 e vai funcionar até a meia-noite desta sexta (23). Muitos consumidores acordaram cedo e foi ao local em busca de cosméticos, alimentos e itens de higiene pessoal. 
"Vim comprar desodorante, sabão em pó e xampu, que está com um preço bom e acessível para nós. Comprei umas guloseimas paras crianças, pasta de dente e sabonete. Vamos ver se eu vou conseguir passar no caixa, se não vou desistir antes", contou a promotora de vendas, Luciene Barbosa.
FILAS LONGAS
A professora Júlia Altoé chegou ao local na expectativa de não enfrentar fila, mas não teve jeito: "Biscoitos, produto de higiene pessoal com um preço muito bom. Cheguei cedo na expectativa de não pegar essa fila, mas não teve jeito. A fila está enorme".
Mesmo para quem chegou cedo, a espera para pagar pelos produtos é de mais de uma hora. A educadora social Rosimara Corrêa enfrentou quatro horas de fila na mesma loja no ano passado e desta vez adotou uma estratégia.
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"Preço está muito bom, a única coisa ruim é o tempo na fila. Mesmo minha mãe ficando na fila para mim, a gente demorou mais de uma hora na fila. Mas a tática funcionou, ano passado eu vim a noite e fiquei quatro horas na fila", afirmou. 
Com informações de Eduardo Dias
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