Linha de ônibus municipal até o novo aeroporto começa no dia 30

Fotos da obra do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação

Assim que o novo Aeroporto de Vitória começar a operar, na próxima sexta-feira (30), haverá mudanças no transporte público. Uma delas já foi confirmada pela Prefeitura de Vitória.

A linha municipal 123 é a que vai atender quem precisa chegar ou sair do novo Eurico de Aguiar Salles. Atualmente, essa linha já existe, mas o seu ponto final fica no Bairro República. Agora, o primeiro e o último ponto ficarão no aeroporto.

A subsecretária de Transportes de Vitória, Leila Casagrande, explicou que o itinerário feito pela linha 123 não sofrerá mudanças, apenas ganhará uma extensão.

O ônibus vai sair do aeroporto, atravessar a Avenida Adalberto Simão Nader, entrar no Bairro República e continuar a rota que já faz. Portanto, as pessoas não serão prejudicadas, garantiu, ao citar que ao todo cinco coletivos são responsáveis por realizar 36 viagens por dia nesse trajeto, sendo a primeira às 5h10 e a última às 22h25.

Aos domingos e feriados é a linha 122 (Aeroporto-Rodoviária) que vai fazer o percurso até o novo aeroporto, já que a 123 não circula nesses dias. Por enquanto, essa é a única opção que atenderá ao novo Eurico de Aguiar Salles. Mas, segundo Leila, a prefeitura não descarta a adaptação ou a criação de mais linhas para os usuários.

A subsecretária ponderou que as primeiras semanas vão ser decisivas para identificar e avaliar se haverá necessidade de colocar mais opções de transporte coletivo até o novo complexo aeroportuário.

Será um período de adaptação. Afinal, não conhecemos ainda a demanda para ônibus nesse novo aeroporto, tanto em relação aos funcionários quanto aos passageiros. Mas vamos avaliar tudo, desde ampliar os horários atuais da linha 123, colocar mais ônibus ou novas linhas. Tudo vai depender da demanda, comentou.

Uma das possibilidades, mas ainda em análise, é criar uma linha circular com um ônibus menor para atuar somente na área da Infraero. Dessa forma, passageiros poderiam descer na Avenida Adalberto Simão Nader e pegar o coletivo que levaria até o novo terminal do aeroporto. Esse trajeto, que tem quase um quilômetro de distância, não implicaria custos extras aos passageiros, que hoje pagam R$ 3,35 pela passagem.

Sobre os coletivos que atendem ao atual aeroporto, a subsecretária de Transportes disse que até o momento não há planos para mudanças, como com a redução de algumas linhas. Qualquer alteração, salientou Leila, só vai acontecer em função da demanda e da avaliação da prefeitura.

É possível também que haja mudanças em relação aos ônibus intermunicipais, mas procurada, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) informou que ainda está analisando qual atendimento será feito no local.

ESPAÇO

Haverá um espaço determinado para os coletivos no novo Aeroporto de Vitória. O ponto final, dentro da área da Infraero, comportará de oito a dez ônibus. Mas o ponto para passageiros ficará na área de embarque e desembarque do novo terminal.

É também nesse local que os capixabas e os turistas poderão pegar táxis e corridas com motoristas de aplicativos.

De acordo com a subsecretária de Transportes de Vitória, Leila Casagrande, os 75 taxistas que hoje atuam no terminal atual vão mudar para a nova estrutura também a partir do dia 30. Também vamos monitorar. Se houver uma demanda maior, podemos vir a colocar mais táxis no aeroporto.

COMO VAI FICAR

LINHA 123 - AEROPORTO X BELA VISTA (ITINERÁRIO)

IDA

1. Aeroporto de Vitória

2. Rua Rozendo Serapião de Souza Filho

3. Rua Francisco Fundão

4. Rua Presidente Nereu Ramos

5. Av. Presidente Costa e Silva

6. Av. Fernando Ferrari

7. Av. Nossa Senhora da Penha

8. Av. Desembargador Santos Neves

9. Av. Cezar Hilal

10. Av. Vitória

11. Rua Henrique Novaes

12. Av. Jerônimo Monteiro

13. Av. Presidente Florentino Avidos

14. Av. República

15. Rua Padre José de Anchieta

16. Rua Vinte e Três de Maio

17. Av. Marcos de Azevedo

18. Av. Duarte Lemos

19. Av. Santo Antônio

20. Praça Antônio Ferreira Marques

21. Rua José Bitencourt

22. Rua Sotero Santana

23. Rua Professor Feu Rosa

24. Rua Guilherme Meyer

25. Rua Lucidato Vieira Falcão

26. Rua Constantino Furlane

27. Rua São Bartolomeu

28. Rua São Gabriel

29. Rua São João

30. Rua Lucidato Vieira Falcão

31. Rua Frederico Ozanan

32. Rua Padre Emilio Miotti

33. Rua Doutor Ivan Ramos Medeiros

34. Praça Caetano Bassini

VOLTA

1. Praça Caetano Bassini

2. Rua Doutor Ivan Ramos Medeiros

3. Rua Padre Emílio Miotti

4. Rua Frederico Ozanan

5. Rua da Constituinte

6. Rua Ariosto Silva Santos

7. Rua Professor Heraclito Pereira

8. Rua José Bittencourt

9. Rua Braz Rubim

10. Rua Byron Vidigal

11. Rua Presidente Arthur Bernardes

12. Rua José Bittencourt

13. Praça Antônio Ferreira Marques

14. Av. Santo Antônio

15. Av. Duarte Lemos

16. Av. Nair Azevedo Silva

17. Rua Rosilda Falcão dos Anjos

18. Av. Robert Ewald

19. Viaduto Gilson Félix

20. Av Alexandre Buaiz

21. Av Elias Miguel

22. Av. Getúlio Vargas

23. Av. Governador Bley

24. Av. Princesa Isabel

25. Av. Vitória

26. Av. Cezar Hilal

27. Av. Nossa Senhora da Penha

28. Av. Fernando Ferrari

29. Av. Pedro Depiante

30. Rua Deputado Darcy Castello Mendonça

31. Av. Presidente Costa e Silva

32. Rua Francisco Fundão

33. Av. Carlos Gomes de Sá

34. Rua Ricardo de Freitas Salles

35. Av Desembargador Dermeval Lyrio

36. Av. Rozendo Serapião de Souza Filho