Linha de ônibus municipal até o novo aeroporto começa no dia 30

Assim que o novo Aeroporto de Vitória começar a operar, na próxima sexta-feira (30), haverá mudanças no transporte público. Uma delas já foi confirmada pela Prefeitura de Vitória.
A linha municipal 123 é a que vai atender quem precisa chegar ou sair do novo Eurico de Aguiar Salles. Atualmente, essa linha já existe, mas o seu ponto final fica no Bairro República. Agora, o primeiro e o último ponto ficarão no aeroporto.
A subsecretária de Transportes de Vitória, Leila Casagrande, explicou que o itinerário feito pela linha 123 não sofrerá mudanças, apenas ganhará uma extensão.
O ônibus vai sair do aeroporto, atravessar a Avenida Adalberto Simão Nader, entrar no Bairro República e continuar a rota que já faz. Portanto, as pessoas não serão prejudicadas, garantiu, ao citar que ao todo cinco coletivos são responsáveis por realizar 36 viagens por dia nesse trajeto, sendo a primeira às 5h10 e a última às 22h25.
Aos domingos e feriados é a linha 122 (Aeroporto-Rodoviária) que vai fazer o percurso até o novo aeroporto, já que a 123 não circula nesses dias. Por enquanto, essa é a única opção que atenderá ao novo Eurico de Aguiar Salles. Mas, segundo Leila, a prefeitura não descarta a adaptação ou a criação de mais linhas para os usuários.
A subsecretária ponderou que as primeiras semanas vão ser decisivas para identificar e avaliar se haverá necessidade de colocar mais opções de transporte coletivo até o novo complexo aeroportuário.
Será um período de adaptação. Afinal, não conhecemos ainda a demanda para ônibus nesse novo aeroporto, tanto em relação aos funcionários quanto aos passageiros. Mas vamos avaliar tudo, desde ampliar os horários atuais da linha 123, colocar mais ônibus ou novas linhas. Tudo vai depender da demanda, comentou.
Uma das possibilidades, mas ainda em análise, é criar uma linha circular com um ônibus menor para atuar somente na área da Infraero. Dessa forma, passageiros poderiam descer na Avenida Adalberto Simão Nader e pegar o coletivo que levaria até o novo terminal do aeroporto. Esse trajeto, que tem quase um quilômetro de distância, não implicaria custos extras aos passageiros, que hoje pagam R$ 3,35 pela passagem.
Sobre os coletivos que atendem ao atual aeroporto, a subsecretária de Transportes disse que até o momento não há planos para mudanças, como com a redução de algumas linhas. Qualquer alteração, salientou Leila, só vai acontecer em função da demanda e da avaliação da prefeitura.
É possível também que haja mudanças em relação aos ônibus intermunicipais, mas procurada, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) informou que ainda está analisando qual atendimento será feito no local.
ESPAÇO
Haverá um espaço determinado para os coletivos no novo Aeroporto de Vitória. O ponto final, dentro da área da Infraero, comportará de oito a dez ônibus. Mas o ponto para passageiros ficará na área de embarque e desembarque do novo terminal.
É também nesse local que os capixabas e os turistas poderão pegar táxis e corridas com motoristas de aplicativos.
De acordo com a subsecretária de Transportes de Vitória, Leila Casagrande, os 75 taxistas que hoje atuam no terminal atual vão mudar para a nova estrutura também a partir do dia 30. Também vamos monitorar. Se houver uma demanda maior, podemos vir a colocar mais táxis no aeroporto.
COMO VAI FICAR
LINHA 123 - AEROPORTO X BELA VISTA (ITINERÁRIO)
IDA
1. Aeroporto de Vitória
2. Rua Rozendo Serapião de Souza Filho
3. Rua Francisco Fundão
4. Rua Presidente Nereu Ramos
5. Av. Presidente Costa e Silva
6. Av. Fernando Ferrari
7. Av. Nossa Senhora da Penha
8. Av. Desembargador Santos Neves
9. Av. Cezar Hilal
10. Av. Vitória
11. Rua Henrique Novaes
12. Av. Jerônimo Monteiro
13. Av. Presidente Florentino Avidos
14. Av. República
15. Rua Padre José de Anchieta
16. Rua Vinte e Três de Maio
17. Av. Marcos de Azevedo
18. Av. Duarte Lemos
19. Av. Santo Antônio
20. Praça Antônio Ferreira Marques
21. Rua José Bitencourt
22. Rua Sotero Santana
23. Rua Professor Feu Rosa
24. Rua Guilherme Meyer
25. Rua Lucidato Vieira Falcão
26. Rua Constantino Furlane
27. Rua São Bartolomeu
28. Rua São Gabriel
29. Rua São João
30. Rua Lucidato Vieira Falcão
31. Rua Frederico Ozanan
32. Rua Padre Emilio Miotti
33. Rua Doutor Ivan Ramos Medeiros
34. Praça Caetano Bassini
VOLTA
1. Praça Caetano Bassini
2. Rua Doutor Ivan Ramos Medeiros
3. Rua Padre Emílio Miotti
4. Rua Frederico Ozanan
5. Rua da Constituinte
6. Rua Ariosto Silva Santos
7. Rua Professor Heraclito Pereira
8. Rua José Bittencourt
9. Rua Braz Rubim
10. Rua Byron Vidigal
11. Rua Presidente Arthur Bernardes
12. Rua José Bittencourt
13. Praça Antônio Ferreira Marques
14. Av. Santo Antônio
15. Av. Duarte Lemos
16. Av. Nair Azevedo Silva
17. Rua Rosilda Falcão dos Anjos
18. Av. Robert Ewald
19. Viaduto Gilson Félix
20. Av Alexandre Buaiz
21. Av Elias Miguel
22. Av. Getúlio Vargas
23. Av. Governador Bley
24. Av. Princesa Isabel
25. Av. Vitória
26. Av. Cezar Hilal
27. Av. Nossa Senhora da Penha
28. Av. Fernando Ferrari
29. Av. Pedro Depiante
30. Rua Deputado Darcy Castello Mendonça
31. Av. Presidente Costa e Silva
32. Rua Francisco Fundão
33. Av. Carlos Gomes de Sá
34. Rua Ricardo de Freitas Salles
35. Av Desembargador Dermeval Lyrio
36. Av. Rozendo Serapião de Souza Filho
37. Aeroporto de Vitória